WSATools es la herramienta del momento para Windows 11. Esta aplicación creada por la comunidad permite instalar apps de Android en Windows fácilmente, incluso antes de que Microsoft habilite esta funcionalidad para todos sus usuarios. Ahora, una actualización anuncia una nueva característica que nos parece genial. ¿De qué hablamos? Que WSATools permitirá hacer copias de seguridad de tus apps de Android en Windows 11.

WSATools Backups! I've been testing this for a while and it's the new WSATools 0.2.0 tool.

Backup your WSA android apps and data easily, so if your subsystem breaks or you just need to reinstall them, it will be this easy! pic.twitter.com/zY9YXhKi2b

— Simone Franco (@Simizfo) January 2, 2022