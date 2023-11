El mes pasado se lanzó la primera beta de Nothing OS 2.5 con la que los usuarios del Nothing Phone (2) pueden actualizar a Android 14 antes que nadie. Y si no participaste en este acceso anticipado a la nueva versión del SO de Google, te acaba de llegar una segunda oportunidad.

Y es que Nothing acaba de lanzar la segunda beta de Nothing OS 2.5 basado en Android 14, con la que puedes comenzar a disfrutar de las novedades que trae esta nueva versión del sistema. ¿Quieres saber cómo actualizar? Pues quédate con nosotros que enseguida te lo explicamos.

Cómo actualizar tu Nothing Phone (2) a Android 14 antes que nadie

Instalar la Nothing OS 2.5 Beta 2 es muy fácil y al hacerlo podrás comenzar a disfrutar de Android 14 en tu Nothing Phone (2). Ahora bien, debes saber que si actualizas tienes que hacerlo bajo tu propia responsabilidad, ya que es una versión beta inestable y podrías encontrarte con algunos problemas… ¿Quieres hacerlo igualmente? Pues entonces sigue estos pasos:

Descarga e instala el APK de NOS Beta Tool, la app del programa beta de Nothing que necesitas tener en tu móvil para acceder a la actualización. Ahora ve a Ajustes > Sistema > Actualizar a la versión Beta. Finalmente, pulsa en Buscar nueva versión y, cuando te aparezca la actualización, presiona en Descargar e instalar y listo.

Novedades de Nothing OS 2.5 Open Beta 2

A través de un vídeo (que dejamos aquí arriba), Nothing presentó todas las novedades de la segunda beta de Nothing OS 2.5. Esta versión del sistema basada en Android 14 llegará oficialmente a inicios de 2024 y viene con mejoras en la Interfaz Glyph y nuevos widgets. A continuación, te dejamos un resumen de todo lo nuevo:

Mejoras de la Interfaz Glyph:

Integración de la función «Progreso en Glyph» con Google Calendar para ofrecer un seguimiento de los próximos eventos con cuentas regresivas de 5 minutos.

La función «Temporizador de Glyph» ahora admite ajustes preestablecidos de tiempo para elegir rápidamente la duración del temporizador. También ahora se puede acceder a esta función desde la pantalla de bloqueo sin desbloquear el móvil.

Nueva animación de luces para cuando se usa el NFC.

Mejoras en los widgets:

Ahora los widgets son compatibles con la pantalla de bloqueo.

Nuevo widget de podómetro con animaciones de progreso de y seguimiento de pasos.

Nuevo widget de tiempo de pantalla.

Rediseño del widget multimedia para navegar por podcasts y música.

Otras mejoras:

La función Predictive Back de navegación ahora es compatible con todas las apps de Nothing.

Nuevas opciones para la acción de presionar dos veces el botón de encendido.

El gesto de deslizar tres dedos en la pantalla ha sido optimizado.

Nuevos íconos para la barra de estado.

Corrección de errores generales y de la interfaz.

Y tú… ¿Actualizarás a Android 14 con la segunda beta de Nothing OS 2.5 o esperarás la actualización oficial que llegará en 2024?