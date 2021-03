WhatsApp ya no funciona en el iPhone 4s

El iPhone 4s es un móvil histórico. En su momento, el iPhone 4s era la mejor compra que podías hacer si querías un smartphone equipado con todo. Pero el tiempo pasa factura, y el iPhone 4s lo ha notado. Poco a poco, este móvil de 2011 ha perdido el soporte de las apps, debido a su antigua versión de iOS (iOS 9).

WhatsApp le acaba de dar la estocada final a este móvil. La app de mensajería finalizó el soporte para los dispositivos con iOS 9. Esto significa que muy pronto ya no podrás usar WhatsApp en tu iPhone 4s.

El iPhone 4s se queda sin WhatsApp

A finales de 2020 publicamos en la web un artículo con los móviles que se quedarían sin WhatsApp en 2021. Todo indicaba que iOS 9 ya no recibiría el soporte de la app de mensajería.

Y los pronósticos se han cumplido. WhatsApp publicó hace poco un artículo en su blog en donde aclaran cuáles serán los sistemas operativos compatibles con la app de ahora en adelante. En esta publicación, WhatsApp explica que solo los móviles con iOS 10 y Android 4.03 o versiones superiores serán compatibles con la app.

¿Cómo afecta esto al iPhone 4s? Pues la última versión del sistema operativo de Apple que recibió este móvil fue iOS 9. Esto descarta que puedas seguir actualizando WhatsApp en tu iPhone 4s.

Considera que WhatsApp no dejará de funcionar de forma inmediata en tu iPhone 4s. De hecho, podrás seguir usando la app por un tiempo. Pero, más pronto que tarde, WhatsApp te obligará a actualizar la app a su última versión, algo que no podrás hacer en tu iPhone 4s. Por eso, ve despidiéndote de WhatsApp en caso de tener aún este móvil de Apple.

3 móviles Android a excelente precio que puedes comprar para reemplazar tu iPhone 4s y no perder WhatsApp

En este artículo ya te mostramos cómo seguir usando WhatsApp en móviles no compatibles. Sin embargo, esa solución es temporal y muy liosa. Lo mejor que puedes hacer es reemplazar tu viejo iPhone 4s por un móvil Android.

¿Te asusta la idea de gastar mucho dinero en un smartphone? Pues no te preocupes, porque a continuación te recomendaremos móviles Android muy económicos que ofrecen características bastante buenas. Esos smartphones son:

Realme C11, un móvil que no te decepcionará y que cuesta menos de 100 €

El Realme C11 es el móvil más barato de la marca. Sin embargo, no se queda corto en nada. Por un precio ridículo (alrededor de 98 €) el Realme C11 te ofrecerá un buen rendimiento gracias a su procesador MediaTek Helio G35.

¿Estabas cansado de que tu iPhone 4s se descargara con facilidad? Pues eso nunca pasará si te compras el Realme C11, ya que tiene una batería de 5000 mAh que consigue una autonomía bestial. Además, como te lo indicamos en este artículo, el Realme C11 está en la lista de móviles que actualizarán a Android 11, así que podrás usar WhatsApp por mucho tiempo con este móvil.

A continuación puedes ver las especificaciones al detalle del Realme C11:

Pantalla LCD de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (1600 x 720 píxeles).

de 6,5 pulgadas con (1600 x 720 píxeles). Procesador MediaTek Helio G35 .

. 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno (ampliable con microSD).

de almacenamiento interno (ampliable con microSD). Cámara trasera dual de 13 MP + 2 MP.

de 13 MP + 2 MP. Cámara frontal de 5 MP .

. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 10 W.

con carga rápida de 10 W. Android 10 con Realme UI.

con Realme UI. Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, micro USB, conector de audio de 3,5 mm y más…

Poco M3: un móvil muy completo con una calidad precio excelente

El Poco M3 es la definición de calidad precio. No hay un listado de móviles baratos y buenos en donde no aparezca este smartphone de Poco. Y no es una cuestión de marketing, porque el Poco M3 ya lo reseñamos en Androidphoria y comprobamos de primera mano que es un móvil brutal.

El Poco M3 supera en casi todo al Realme C11. Por ejemplo, el móvil de Poco tiene un procesador más potente, unas cámaras de mayor calidad y más cantidad de almacenamiento interno y memoria RAM. Eso sí, la versión de 64 GB de almacenamiento interno te costará unos 120 €. Pero este precio es asombroso considerando todo lo que ofrece el móvil, así que no puedes dejarlo pasar.

Las características del Poco M3 son las siguientes:

Pantalla LCD de 6,53 pulgadas con resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles).

(2340 x 1080 píxeles). Procesador Snapdragon 662 con GPU Adreno 610.

con GPU Adreno 610. 4 GB de RAM y 64 / 128 GB de almacenamiento (ampliable con microSD).

y 64 / 128 GB de almacenamiento (ampliable con microSD). Cámara trasera triple de 48 MP + 2 MP + 2 MP.

+ 2 MP + 2 MP. Cámara frontal de 8 MP .

. Batería de 6000 mAh con carga rápida de 18 W.

con carga rápida de 18 W. MIUI 12 para POCO, basado en Android 10 .

. Y extras como WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS + Beidou + Galileo + A-GPS, Bluetooth 5.0, lector de huellas en el lateral, radio FM, altavoz estéreo, jack de audio de 3,5 mm, puerto de infrarrojos y más…

Redmi 9, el móvil que necesitas si quieres potencia a un precio asequible

Después de haber usado por tanto tiempo el iPhone 4s, seguramente estás cansado de los móviles lentos. Pues dentro de los móviles Android potentes a buen precio, el Redmi 9 no tiene rival. Con este móvil podrás jugar los juegos más exigentes sin tener lag gracias a su procesador MediaTek Helio G80.

Eso sí, la cámara del Redmi 9 no es muy buena si la comparas con la del Poco M3. Sin embargo, cuenta con algunos extras muy importantes que el Poco M3 no tiene. Considera que el Redmi 9 está en la lista de móviles que recibirán MIUI 12.5, la última versión de la capa de personalización de Xiaomi, un beneficio que no tendrá el Poco M3.

Además, el precio del Redmi 9 en su versión más básica supera por poco los 120 €. Así que este móvil será una compra excelente y que valdrá la pena hacer. A continuación puedes más especificaciones del Redmi 9:

Pantalla IPS de 6,53 pulgadas con resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles).

(2340 x 1080 píxeles). Procesador MediaTek Helio G80 con gráfica Mali-G52 MC2.

con gráfica Mali-G52 MC2. 3 / 4 GB de RAM y 32 / 64 GB de almacenamiento (ampliable).

y 32 / 64 GB de almacenamiento (ampliable). Cámara trasera cuádruple de 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

de 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Cámara frontal de 8 MP .

. Batería de 5020 mAh con carga rápida de 18W.

con carga rápida de 18W. Android 10 bajo MIUI 11 (actualizable a MIUI 12.5).

bajo MIUI 11 (actualizable a MIUI 12.5). Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, USB-C, lector de huellas, radio FM inalámbrica, infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm y más…

¿Cuál móvil escogiste para reemplazar tu iPhone 4s? Cuéntanos en los comentarios. Además, no olvides pasarte por este artículo, donde te explicamos cómo transferir tus mensajes de iPhone a Android.