Hace tiempo que WhatsApp cuenta con las videollamadas grupales, añadiendo otra vía de comunicación con varias personas de un grupo. No obstante, tenía ciertas limitaciones, como la pérdida de la videollamada si no contestabas a tiempo. No obstante, WhatsApp permite en esas videollamadas grupales perdidas que te unas sin problema.

Es una novedad muy reciente que se ha implementado en la plataforma. Gracias a esto, no volverás a entrar en cólera por perder una videollamada y esperar a que el anfitrión de la misma vuelva a llamarte por WhatsApp. Te contamos cómo puedes unirte a una videollamada grupal perdida.

WhatsApp permite unirte a videollamadas grupales en curso

Como te hemos comentado, tiempo atrás era una posibilidad imposible en la red social. Si alguno de los integrantes no contestaba a tiempo, perdía la videollamada y tenía que esperar para poder entrar. Para ello, el resto de personas debían de colgar la llamada y volver a iniciarla con todos los integrantes.

En definitiva, si la llamada estaba completa, no había manera de que te pudieras a unir. Ahora la situación cambia por completo, ya que con esta actualización de WhatsApp puedes unirte a una videollamada en curso.

Todo ello sin perder nada de la seguridad que ya hay implementada en la plataforma, con el característico cifrado de extremo a extremo. Por lo tanto, no podrá unirse cualquier persona a la videollamada.

Cómo unirte a una videollamada grupal perdida

Ahora toca explicarte cómo puedes unirte a una videollamada grupal perdida, algo que es muy sencillo de conseguir. Con esta funcionalidad, también podrás entrar y salir las veces que quieras de la llamada, algo muy útil ante cualquier imprevisto.

Para hacerlo siempre que quieras, tienes que dirigirte al apartado de “Llamadas” cuando sepas que un grupo está comunicándose por videollamada. En esa pantalla puedes ver mucha más información que antes, como los integrantes de la reunión y dos botones que puedes accionar.

Esos dos botones son los de “Ignorar” y “Unirme”. Si le das al primero, no te preocupes, ya que WhatsApp te sigue dando la oportunidad de entrar en un momento posterior. Por lo tanto, puedes darle a la opción de “Unirme” en cualquier momento, incluso con la llamada en curso.

Con una fluida transición, entras en la llamada en mitad de la reunión, mientras el resto de personas están conversando. En la parte superior de la pantalla se sigue mostrando el cifrado de extremo a extremo para proteger las videollamadas contra personas ajenas al grupo.