Luego de varios días de intenso debate en redes, campañas de boicot y un éxodo masivo hacia otras plataformas de mensajería, Facebook dio su brazo a torcer. WhatsApp se ha retractado de su nueva política de privacidad y uso datos tras muchas críticas y ahora no la aplicará.

Los usuarios ya no tendrán que aceptar los polémicos términos de privacidad de WhatsApp, por ahora

El año comenzó bastante mal para Facebook, ya que luego de publicar la nueva política de privacidad de WhatsApp todo el mundo se les fue encima. ¿La razón detrás de la furia colectiva? WhatsApp comenzaría a compartir todo tipo de datos con otras plataformas de Facebook a partir del 8 de febrero. ¿Para qué? Supuestamente para mejorar sus servicios y para poder lanzar sus nuevas herramientas comerciales.

Esto no le gustó para nada a los usuarios y menos aún cuando la propia Facebook quiso obligarlos a pasar por el aro aceptando estas nuevas condiciones. De no hacerlo, no podrías seguir utilizando WhatsApp a partir del 8 de febrero de 2021, pudiendo dejar tu cuenta en suspensión hasta que cambiaras de opinión o bien decidir eliminarla.

Para intentar calmar los ánimos, Facebook publicó hace unos días un comunicado en el que explicaba cómo WhatsApp sigue protegiendo tu privacidad. No obstante, esta aclaratoria no valió de mucho, especialmente porque se contradice en muchas cosas cuando se compara con otras informaciones de la empresa.

El hecho es que la fuga de usuarios siguió su camino, así como las críticas, lo que obligó a Facebook a retractarse. Ayer, viernes 15 de enero, Facebook emitió otro comunicado en el que asegura que ya no obligará a los usuarios de WhatsApp a aceptar la nueva política de privacidad. De la misma manera, la plataforma tampoco suspenderá o eliminará cuentas de usuarios que no hayan aceptado el cambio.

WhatsApp da una nueva fecha para incorporar sus herramientas comerciales y los cambios en la privacidad

Tras leer lo anterior podría surgir una duda: ¿se cancelaron los planes de WhatsApp? No totalmente. Es cierto que WhatsApp no aplicará sus nuevos términos de privacidad tal como los plantearon al inicio. No obstante, irán introduciendo los cambios gradualmente hasta llegar al 15 de mayo.

¿Qué tiene de especial este día? Que es el momento seleccionado por Facebook para lanzar las nuevas herramientas comerciales de WhatsApp, entre las que seguramente estará WhatsApp Pay.

¿Es una decisión acertada? En gran parte sí, pues de esta manera Facebook puede medir hasta dónde están dispuestos los usuarios a ceder terreno. Sin embargo, con el historial reciente de Facebook la cosa podría tomar otro camino.

No es que queramos sacar conclusiones apresuradas, pero es probable que Facebook termine colando en silencio algunas cosas que no les gustarán a los usuarios de WhatsApp. El tiempo dirá si será así o si, por el contrario, deciden jugar de forma totalmente transparente para evitarse dolores de cabeza en un futuro.

Fuente | WhatsApp