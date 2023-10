Desde hace algunos años el mercado de los dispositivos móviles se ha convertido en duopolio en lo que respecta a los sistemas operativos. Si bien es cierto que hay otras alternativas, el grueso de las ventas se divide entre dos grandes competidores: iOS (Apple) y Android (Google). Sin embargo, parece que a este par le están creciendo los enanos poco a poco.

El lanzamiento de HarmonyOS por parte de Huawei puede que se haya convertido el primer golpe, pero ahora se le suman otras compañías. Hace poco reseñamos que Xiaomi estaba por dar el mismo paso al desarrollar MiOS. Ahora, un nuevo rumor apunta a que Vivo también podría lanzar un sistema operativo propio. ¿Está el fin de Android a la vuelta de la esquina? Esto es lo que sabemos.

El nuevo SO de Vivo no será para móviles según los rumores (al menos por ahora)

El próximo 1 de noviembre Vivo realizará su Conferencia de Desarrolladores de 2023 en Shenzhen, un evento en el que la compañía mostrará todos sus avances tecnológicos, prototipos y posibles lanzamientos.

Hasta ahora el protagonismo de este encuentro se lo estaría llevando OriginOS 4, la nueva versión de la capa de personalización de Vivo basada en Android 14. Sin embargo, la compañía adelantó nueva información que nos pone los dicientes largos.

En la conferencia también se presentará un nuevo sistema operativo desarrollado por la compañía, un misterio del que no sabemos demasiado. ¿Será el sustituto de Android para los dispositivos de Vivo? Es una pregunta que nos hacemos todos.

El único que se ha atrevido a comentar algo al respecto ha sido el famoso filtrador chino Digital Chat Station (DCS). El insider hizo un llamado a la calma, pues señaló que este nuevo SO será para dispositivos IoT.

DCS no descarta que en un futuro pueda utilizarse en smartphones y otros gadgets más complejos, pero ve poco probable que Vivo abandone el ecosistema Android/AOSP en el corto plazo. De momento no sabemos nada más sobre este nuevo SO desarrollado por el fabricante chino, pero en pocos días tendremos nueva información.

Junto a esto, también sabemos que Vivo presentará un nuevo modelo de IA desarrollado por ellos. Y puede que esto no parezca gran cosa ahora que muchas empresas andan en lo mismo, pero hay un detalle con él: la última evaluación de grandes modelos hecha por la C-Eval sitúan al de Vivo como el mejor de toda China.

Este modelo se usará por primera vez en OriginOS 4, junto a otros cuatro adicionales. Cada uno se encargará de un escenario de uso particular, cubriendo así múltiples aplicaciones de sistema.

Un SO propio es una apuesta arriesgada, pero en el caso de Vivo podría ser una excelente idea

Ahora bien, aunque no tenemos otros datos sobre este sistema operativo, sí que podemos dar nuestro punto de vista al respecto si llegase a ser para móviles. Nos parece que un SO de desarrollo propio podría ser una apuesta arriesgada para Vivo. Sin embargo, si llega a tener éxito podría ser un bombazo total.

Vivo es una de las compañías filiales de BBK Electronics y, aunque su crecimiento ha sido excelente, no es una de las más grandes del conglomerado en el sector móvil. Ese puesto le corresponde a OnePlus, OPPO y Realme, que tienen mayor presencia global en este nicho.

Así, de alguna manera Vivo puede darse el lujo de experimentar y ver qué tal les sale la cosa. Si la idea de un SO propio que sustituya a Android no cuaja, Vivo siempre podrá echarse para atrás mientras el resto de las marcas mantienen a flote a BBK Electronics.

En cambio, si llegase a ser un éxito el cambio podría ir pasando poco a poco hacia las otras filiales de la compañía. Sería un proceso de adopción menos traumático para el mercado, dejando a las marcas más grandes para el final. Al final, estas últimas tienen a los usuarios más reticentes al cambio, así que necesitarían una alternativa bien madura para que no consideren dejarlas.

¿Te parece una idea viable o consideras que Vivo se ha vuelta loca? El tiempo dirá qué es lo que sucederá con este nuevo sistema operativo.