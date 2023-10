Hace unos días te contamos que Xiaomi registró MiOS, su nuevo sistema operativo en desarrollo que parece que será el reemplazo de MIUI. Tras el lanzamiento de Android 14, todos estamos a la espera del anuncio oficial de MIUI 15 por parte de Xiaomi, pero podría no llegar nunca porque MiOS está más cerca de lo que imaginábamos.

Según el informante Digital Chat Station, MIUI 14 podría ser la última gran versión de MIUI, ya que Xiaomi está desarrollando un nuevo sistema operativo desde cero. Se espera que el nuevo sistema operativo sea compatible con AOSP y se utilice en diversos dispositivos, como smartphones, tablets y relojes.

MiOS tomará el lugar de MIUI 15, marcando el final de esta icónica capa de personalización

Digital Chat Station también expresó sus esperanzas en el nuevo sistema de Xiaomi, diciendo que espera que pueda eliminar las deficiencias en efectos dinámicos de MIUI 14. También aclaró que MIUI 15 no pasará a llamarse MiOS. En cambio, MiOS ofrecerá una experiencia completamente nueva.

Xiaomi registró el nombre de dominio «mios.cn» en noviembre de 2022, lo que sugiere que el nuevo sistema operativo está en desarrollo desde hace tiempo. Sin embargo, el sitio web actualmente muestra un error 403 y no tiene un certificado SSL. Además, la compañía nunca ha hablado sobre el tema ni ha dado ninguna pista.

En teoría, MiOS debería estar basado en Android 14 y llegaría en primer lugar a los dispositivos de gama alta de la compañía. No obstante, al ser una capa de personalización o sistema operativo completamente nuevo, no nos extrañaría que MiOS no se envíe a ningún móvil actual a través de una actualización, sino que llegue instalado de fábrica en los nuevos móviles de la marca.

En fin, queda por verse si MiOS se lanzará y cuándo, pero las filtraciones sugieren que Xiaomi está planeando un cambio importante en su ecosistema de software. Coméntanos… ¿qué te parece este cambio de Xiaomi? ¿Lo ves necesario o extrañarás MIUI?