A finales de octubre del año pasado llegaron los primeros móviles con HyperOS, la nueva capa de personalización de Xiaomi para Android. Y hace apenas un par de semanas, a mediados de diciembre, comenzó la implementación global. Hasta ahora todo ha ido bastante bien, aunque no perfectamente. Es normal que sea así, especialmente cuando hablamos de un software prácticamente hecho desde cero y tan ambicioso como este.

Sin embargo, Xiaomi ha dado la cara al respecto al reconocer que su proyecto no es perfecto. ¿Las pruebas? La propia Xiaomi reveló los primeros 19 errores que han encontrado en HyperOS y ya está trabajando en solucionarlos.

La mayoría de los errores de HyperOS son gráficos, pero hay algunos muy molestos

A través de una publicación en su foro de la comunidad, Xiaomi reveló una lista con los errores que han encontrado en HyperOS desde que comenzó a implementarse en China y el resto del mundo. Por ahora han ubicado 19, pero repartidos solo entre 5 dispositivos concretos que ya vamos a mencionar.

La mayoría de los errores no son graves y permiten seguir utilizando el móvil sin mayor contratiempo. De hecho, muchos tienen que ver con problemas gráficos en los que ciertas fuentes no se ven del todo bien, no se aplica el modo oscuro y poco más.

No obstante, sí que hay algunos problemas de mayor gravedad, especialmente en los Redmi Note 12 y 12S. En este par de móviles HyperOS puede llegar a bloquearse o funcionar realmente lento. Además, funcionalidades críticas como Google Play Protect o el launcher de aplicaciones también presentan problemas.

Lo bueno de todo esto es que Xiaomi ya está al tanto y han confirmado que trabajan en solucionar todo, así que es cuestión de tiempo para que llegue algún parche. ¿Quieres saber si tu móvil está afectado y lo que podrías encontrarte al actualizar a HyperOS? Esta es la lista publicada por Xiaomi:

Xiaomi 13

Fallos al seleccionar un fondo de pantalla.

Fallos en la interfaz de usuario al recibir una notificación.

La nueva fuente MiSans no se muestra bien en ciertas aplicaciones, como WeChat.

Algunas aplicaciones de terceros no se adaptan a pantalla completa.

Algunas apps del sistema no se establecen en el idioma seleccionado.

El modo oscuro no se aplica en ciertas aplicaciones del sistema.

Imposibilidad a la hora de establecer un fondo en la pantalla de bloqueo.

Xiaomi 13 Ultra

«Tocar dos veces para despertar» no funciona.

Xiaomi 12T

Problemas de visualización en la interfaz de usuario del nuevo centro de control.

Redmi Note 12

Bloqueos y problemas de fluidez.

Play Protect no funciona correctamente.

Redmi Note 12S

YouTube no muestra la calidad de video seleccionada.

Problemas con la reproducción de vídeo en Netflix.

Fallos en el sistema de vibración.

Problemas a la hora de reproducir audios en WhatsApp.

No se pueden abrir aplicaciones ejecutadas en segundo plano.

Errores de fluidez y bloqueos del sistema.

Problemas con el lanzador de aplicaciones (Launcher).

No se puede desactivar el modo Always on Display.

¿Te tocó la lotería? Esperemos que no, aunque si tu smartphone presenta algún error al dar el salto a HyperOS (esté o no en la lista), lo mejor que puedes hacer es reportarlo a Xiaomi. Aplica tanto para los propios Xiaomi, como para los Redmi y POCO, así que tómalo en cuenta por si llegase a sucederte.