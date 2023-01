Huawei aclara que HarmonyOS no es Android ni iOS es mucho mejor

Desde que Huawei tomó la decisión de dejar atrás Android y lanzar su propio sistema operativo, la marca china ha sido muy criticada por el software que ahora llevan sus dispositivos. HarmonyOS ha sido acusado de ser una copia de Android y de iOS en innumerables ocasiones y la realidad es que, en parte, hay argumentos consistentes para estas críticas.

Recordemos que con el desastroso lanzamiento de HarmonyOS 2.0 (que coincidió con el veto del fabricante en EE. UU.), Huawei se vio obligada a reconocer que usó código de terceros (Android) para diseñar su sistema operativo. Esto evidentemente reforzó la odiosa comparativa del SO chino con los software de Google y Apple.

Pues bien, parece que en este 2023 la marca quiere reafirmar la soberanía de su sistema operativo. ¿Cómo? Pues, de momento, lo primero que han hecho es darle un necesario espaldarazo con las últimas declaraciones del llamado «Padre de HarmonyOS».

Wang Chenglu aclara que HarmonyOS no es Android ni iOS, es mucho mejor

Wang Chenglu, actualmente CEO de Shenzhen Kaihong Digital Industry Development Co., es conocido en China como el «Padre de HarmonyOS». Pero… ¿A qué se debe este apodo? Pues de que se trata de uno de los hombres que lideró el desarrollo del sistema operativo. A mediados de 2014, Chenglu fue nombrado presidente del departamento de software de Huawei Consumer Business Group y un año después asumiría el desarrollo de HarmonyOS.

Como parte de la Cumbre de Circuitos Integrados de China, el «Padre de HarmonyOS» se pronunció sobre esta eterna polémica. El CEO comentó que HarmonyOS no es ni Android ni iOS porque este no es un sistema operativo para un solo dispositivo. Según Chenglu, lo que hace único al SO de Huawei es su flexibilidad de implementación al estar concebido para múltiples dispositivos.

Además, también destaca que, a diferencia de Android e iOS, HarmonyOS requiere un desarrollo único y sigue el principio de recursos compartidos y asistencia mutua de hardware. Finalmente, Wang Chenglu aprovechó para reafirmar que actualmente HarmonyOS lidera a todos los sistemas operativos del mundo en términos de arquitectura técnica.

Y tú… ¿Crees que este 2023 será el año de HarmonyOS?