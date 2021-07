Los NFT, o tokens no fungibles, son la última moda de Internet. Se trata de criptoactivos basados en blockchain que tienen códigos de identificación y metadatos únicos. Cualquier contenido multimedia (foto, audio, vídeo, etc.) puede ser convertido a NFT para así darle un valor especial, ya que un NFT no se puede duplicar. Por ejemplo, el CEO de Twitter vendió su primer tuit como NFT por 2,9 millones de dólares.

A propósito de Twitter, esta red social ahora ha lanzado una campaña con la que regalarán 140 NFT a 140 afortunados, haciendo un guiño al límite inicial de 140 caracteres de Twitter. Seguramente te preguntarás… ¿por qué Twitter ha comenzado a regalar NFT así de la nada? Según ellos, es para celebrar que se han compartido 29 millones de tweets sobre NFT en la plataforma.

Si quieres ver una muestra de los 140 tokens no fungibles que están regalando, visita el perfil oficial de Twitter en Twitter. Pero si quieres llevarte uno de estos 140 NTF de Twitter gratis, a continuación te contamos qué debes hacer para conseguirlo.

Cómo conseguir un NFT de Twitter gratis

140 free NFTs for 140 of you, besties pic.twitter.com/0Pm0tNhIRg — Twitter (@Twitter) June 30, 2021

Los 140 NFT de Twitter, que están basados en 7 diseños diferentes con 20 unidades de cada uno, no están a la venta. Nadie puede comprarlos. Solo se pueden conseguir gratis dejando una respuesta al tuit de Twitter que te dejamos aquí arriba.

Una vez que dejes tu respuesta, no importa lo que hayas escrito, siempre y cuando no sea ofensivo para Twitter obviamente, ya estarás participando para conseguir un NFT gratis. Lastimosamente, esto no es un sorteo, pues Twitter está escogiendo a dedo a los ganadores de sus NFT.

Por esa razón, no vale que intentes participar con cuentas que no usas. Además, el comentario que publiques aumenta muchos las probabilidades de ganar un NFT. Si bien no sabemos qué criterios está considerando Twitter al momento de escoger a los ganadores, está claro que no recibirás un NFT si solo comentas “quiero uno”.

Te recomendamos que veas las respuestas ganadoras en el tuit de la campaña para que te des cuenta del tipo de comentarios que a Twitter le gusta.

He ganado un NFT de Twitter, ¿y ahora qué?

Si Twitter te elige a ti para regalarte un NTF, recibirás un mensaje directo con un enlace a tu NTF. Estos NFT de Twitter están alojados en la plataforma especializada en este tipo de tokens: Rarible. Allí es donde podrás apreciar tu token no fungible y presumirlo con tus amigos.

Más allá de eso, no hay más que puedas hacer con tu NFT ya que Twitter conserva el título y derecho del mismo. Solo te lo dan para fines personales y no comerciales. No lo puedes poner a la venta ni sacar ningún provecho de él, al menos por ahora.