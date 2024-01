Bot de Twitter X dobla vídeos en cualquier idioma con solo mencionarlo

Cuando todos pensábamos que los bots de Twitter iban a desaparecer tras el anuncio que realizó Elon Musk al momento de comprar esta red social, la cual ahora lleva el nombre de X, una enorme cantidad de cuentas controladas por algoritmos empezaron a decir “presente” de la noche a la mañana.

Sin ir más lejos, ingresando en los hilos de las publicaciones más virales dentro de X (Twitter), se pueden observar miles de bots que publican vídeos que nada tienen que ver con la publicación original. Pues bien, dentro de estos bots hay uno que destacar con creces, ¿cuál? El que permite doblar vídeos en cualquier idioma con tan solo mencionarlo.

Básicamente, si observamos un vídeo en Twitter (X) en inglés, francés u otro idioma, y queremos entender que es lo que se habla dentro del mismo, podemos mencionar al bot llamado EzDubs para que lo traduzca en tiempo real al castellano.

Creado a finales del año 2022, este bot comenzó a llamar la atención de los usuarios en Twitter (X) a principios de este año (2024). Gracias a que miles de usuarios comenzaron a utilizarlos en sus propias publicaciones, la comunidad de esta red social le “dio el visto bueno”, pues se observa una enorme cantidad de menciones en hilos en donde hay vídeos.

Según sus creadores, este bot es compatible con una gran cantidad de idiomas, por lo que no existe ningún tipo de limitación para poder usarlo dentro de Twitter (X). En resumen, EzDubs tiene soporte para los siguientes idiomas:

@thenomophobic Done! Here is your English dub: https://t.co/C4dbh6n5uE

📺🔴 𝙔𝙤𝙪𝙏𝙪𝙗𝙚: https://t.co/NOojBAvkEA

💬🟢 𝙒𝙝𝙖𝙩𝙨𝘼𝙥𝙥: https://t.co/S3vvLaDAyM

📱🔵 𝙏𝙚𝙡𝙚𝙜𝙧𝙖𝙢: https://t.co/znXbHu1u99 pic.twitter.com/Lqct4oO72e

— EzDubs (@ezdubs_bot) January 24, 2024