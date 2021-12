Ver vídeos en Twitter ahora es mucho más práctico porque la plataforma ya tiene una función que les genera los subtítulos a los vídeos de forma automática. Esta función de Twitter que les crea subtítulos a los vídeos en la red social permitirá que las personas disfruten de los vídeos sin necesidad de activar el audio.

La función de Twitter que le genera de forma automática los subtítulos a los vídeos es la más reciente que ha sacado la plataforma. Recuerda que hace poco Twitter ha lanzado las Propinas para permitir que sus usuarios reciban dinero. Además, recientemente se dio a conocer que Twitter ya no cargará las versiones AMP de las webs en móviles.

Los vídeos son unos de los tipos de contenidos más usados en Internet y en Twitter lo saben. De hecho, en gran medida, el éxito de TikTok se debe al formato de contenido que se genera en esa red social. En este sentido, Twitter ha sabido adaptarse al contenido que quieren ver las personas y por eso han lanzado la función que les genera los subtítulos a los vídeos de forma automática.

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.

Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings

Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 14, 2021