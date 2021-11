Seguramente te ha pasado que, cuando estás navegando por Google y abres una página, esta se abre de forma simplificada y carga casi instantáneamente. Eso se debe a que estás viendo la versión AMP y no la versión completa de esa página. ¿Qué es AMP? Son las siglas en inglés de «Páginas móviles aceleradas»: un proyecto de Google para cargar los sitios web más rápido.

Pero AMP tiene sus desventajas. Limita varias funciones de las páginas, hace que sus elementos gráficos sean más planos, cambia algunos iconos por texto, etc. En general, AMP hace que los sitios web se vean peor. Y esa es una de las principales razones por las que Twitter acaba de anunciar que dejará de cargar en los móviles en modo AMP a partir del año que viene.

Twitter ya no usará AMP, ¿qué implica esto? ¿Es bueno o malo?

Oficialmente, la plataforma ha dicho que están dejando de dar soporte a AMP y retirarán por completo la función en el cuatro trimestre de 2021. Sin embargo, algunos informes sugieren que esta característica ya ha sido eliminada. De todas formas, lo que es seguro es que Twitter no se cargará más en modo simplificado AMP desde el año 2022 en móviles Android e iOS.

Esto es bueno para ti si sueles usar un Internet rápido con el cual no notas ninguna diferencia entre cargar una página con o sin AMP, en términos de rapidez. Ya no tendrás que usar herramientas como DeAMPify para que Twitter se cargue en tu móvil siempre con la mayor calidad posible.

Ahora bien, si utilizas una conexión de datos limitada o lenta, es una mala noticia pues ahora Twitter desde el navegador de tu móvil tardará un poco más en cargar y consumirá más datos. Y no hay forma de evitarlo, salvo que uses un navegador con un ahorrador de datos integrado potente como Opera Mini. Aunque si no te molesta usar una app, también puedes descargarte Twitter Lite.

¿Por qué Twitter dejó de cargar en AMP desde móviles?

Muchas páginas se sumaron al proyecto AMP solo para aparecer en las historias web de Google, ya que habilitar AMP era un requisito. Sin embargo, la gran G eliminó esta condición y ahora cada vez más sitios ya no se preocupan por usar esta tecnología debido a dos razones:

Arruina el diseño de los sitios web , quitándoles parte de su identidad.

, quitándoles parte de su identidad. Almacena en caché los artículos en los servidores de Google, y así muchas páginas sienten que pierden el control de su contenido.

Twitter seguramente tomó la decisión de abandonar AMP por estas mismas razones, aunque de forma oficial la compañía no emitió un comunicado al respecto. Antes de irte, queremos saber tu opinión sobre este tema… ¿Extrañarás la versión AMP de Twitter?

Fuente | Twitter Developer Platform