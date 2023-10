Aunque Apple asegura que la serie iPhone 15 es la mejor hasta ahora, los numerosos informes de usuarios que están experimentando problemas con sus dispositivos han generado incertidumbre sobre esta afirmación. Recientemente, ha surgido un problema en algunos modelos de iPhone 15 en el que el altavoz del auricular vibra o emite un sonido crujiente al aumentar el volumen.

Esto es un fallo más que se agrega a la lista de problemas que los usuarios han señalado desde el lanzamiento de estos móviles, como la frecuencia de actualización de la pantalla bloqueada, aplicaciones que no están bien optimizadas, problemas de sobrecalentamiento y más.

Un grupo de usuarios del iPhone 15 se encuentra lidiando con un problema de audio cuando el volumen se sube por encima del 80%. Algunos detectan un sonido desagradable de traqueteo o crujido y otros denuncian que los altavoces inferiores comienzan a vibrar. Esta situación representa un inconveniente significativo, ya que obliga a los usuarios a mantener el volumen de sus dispositivos en niveles más bajos para evitar molestias.

The iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, and 15 Pro Max may have a significant issue with their speakers, as reported by tech TikToker Milesabovetech.

The bottom speakers start rattling when the volume is turned up above 80%. He has had his units replaced three times, but the issue still… pic.twitter.com/qPHfwBEorx

