Si cuando haces una llamada la persona del otro lado no te escuchó nada, no nos sorprendería si sospechas que tu micrófono está fallando. Si quieres verificar que funciona, te explicaremos en detalle varios métodos con los que puedes probar el micrófono de tu móvil en Android.

La forma más sencilla de probar el micrófono de tu móvil Android

Existen varias alternativas para comprobar que el micrófono de tu móvil funciona. La forma más sencilla es usar la aplicación para grabar sonidos que tu smartphone trae por defecto y realizar una grabación. Si al reproducir la grabación que hayas hecho se escucha lo que grabaste, entonces tu micrófono se encuentra bien.

Normalmente, casi todas las versiones de Android tienen una aplicación grabadora, pero en caso de que tu móvil sea una rara excepción a la regla, o quieras una opción de mejor calidad, aquí te dejamos una lista de aplicaciones para grabar sonidos en Android que te podrían ser de mucha utilidad.

Cómo probar el micrófono de tu móvil con TestM

Si no te convence hacer la prueba con aplicaciones para grabar audios, te recomendamos que instales una excelente aplicación llamada TestM. No solo puedes probar el micrófono, sino también la pantalla, la cámara, los sonidos, la conectividad y muchas cosas más. Para poder utilizarla debes ir a Google Play y descargar la aplicación.

Al abrir la aplicación por primera vez tienes dos opciones: puedes hacer la comprobación de todo tu dispositivo móvil o puedes buscar en el menú principal de la aplicación la opción para realizar únicamente la prueba del micrófono que se encuentra al desplazarte hacia abajo.

Si haces lo segundo (y es lo que te recomendamos), presiona el ícono del micrófono que verás en la aplicación y haz lo siguiente:

La aplicación te pedirá acceso a tu micrófono .

. Lo siguiente, es que te solicitará que digas una palabra específica cerca del micrófono.

cerca del micrófono. Si la aplicación pudo escucharte decir la palabra en cuestión, te lo hará saber y te indicará que tu micrófono funciona. En caso de no escuchar nada, te notificará del problema.

Alternativamente, puedes usar los códigos secretos de tu Android para probar el micrófono con la herramienta de diagnóstico nativa.

Las posibles soluciones después de probar el micrófono de tu móvil

Ahora que te hemos mostrado cómo probar el micrófono de tu móvil en Android. Seguro debes preguntarte qué puedes hacer para solucionar el problema. La buena noticia es que hay algunas acciones que puedes tomar.

Revisa los permisos

Si tu micrófono pasó las pruebas a las que lo has sometido y has notado que el fallo lo tienes con una sola aplicación (solo con Telegram, por ejemplo), el origen de tu problema podría ser que la misma no tiene activado el permiso para acceder al micrófono. Para solucionarlo sigue los pasos que te mostraremos a continuación:

Entra en “Configuración”.

Ingresa en “Aplicaciones” o “Apps y notificaciones”.

Escoge la aplicación con la que no te funciona el micrófono (para efectos de este ejemplo escogimos WhatsApp).

(para efectos de este ejemplo escogimos WhatsApp). Ingresa en “Permisos”.

Cuando lo hagas, te aparecerá una lista de acciones que la aplicación (o WhatsApp en este caso) tiene permitido hacer con tu móvil. Si tienes bloqueado el acceso al micrófono solo debes activarlo en esa misma sección. Una vez lo hayas hecho, tu aplicación podrá usar tu micrófono y tus contactos deberían poder escucharte cuando los llames.

Limpia el micrófono

Algunas veces, las personas tienen problemas con el micrófono porque le ha entrado suciedad y polvo. Por suerte, el micrófono se puede limpiar fácilmente con aire comprimido o con alcohol.

¿Y el micrófono dónde está? Los móviles suelen tener el micrófono en la parte inferior derecha o izquierda. A veces, se encuentra también en una de sus esquinas inferiores y puede verse un pequeño agujero a simple vista que lo identifica.

Reseteo de fábrica

En caso de que el fallo persista, podría tratarse de un problema de software. Si este es el caso, te recomendamos que realices un reseteo de fábrica a tu móvil. En caso de que se trate de un problema de software, el problema se solucionará una vez completes el reinicio.

Tu micrófono está dañado

Si ya intentaste todo lo que te hemos explicado y tu micrófono sigue sin funcionar, te recomendamos que vayas con un técnico para que revise tu móvil. Llegado a este punto, lo más probable es que tu dispositivo Android necesita que le reemplacen el micrófono.

Hablando de micrófonos, te invitamos a que leas nuestra publicación en la que te explicamos cómo conectar un micrófono USB a tu móvil para hacer grabaciones de audio de alta calidad.

¿Qué te han parecido estos consejos? ¿Pudiste comprobar si tu micrófono funciona? ¿Pudiste resolver el problema que tenías? No olvides dejarnos un comentario y compartir esta publicación con tus amigos.