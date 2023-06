Más allá de la inflación y la crisis económica del sector tecnológico, hay una realidad adicional que influye en el precio de todos los dispositivos: el hardware cada vez es más caro, en principio, debido a lo difícil que es fabricar algunas piezas. Esto es un problema que viene agravándose desde hace algunos años y es lo que ha llevado a que antes un móvil tope de gama no llegara a 800 euros, pero ahora superen los 1000 euros o más fácilmente.

Las pantallas, las cámaras y hasta los chips de memoria han influido en esto, pero últimamente los procesadores han cobrado mucho protagonismo. Ejemplo de esto se dio en 2020 con el salto del Snapdragon 865 al 875, pero ahora resulta que volvió a suceder con otro chip de Qualcomm: el Snapdragon 8 Gen 2 es más caro que el A16 Bionic del iPhone 14 Pro, una noticia que no es cualquier cosa cuando a Apple siempre se le señala de querer obtener grandes beneficios con su hardware. ¿Qué tanta es la diferencia?

El Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm es un 36% más caro que el A16 Bionic de Apple

Aunque a estas alturas del año ya estamos hablando de los Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 y A17 Bionic de próxima generación, lo cierto es que la generación actual está muy viva. El Snapdragon 8 Gen 2 sigue siendo uno de los chips móviles más potentes del mercado y está presente en muchos smartphones insignia. Así, todo lo que tiene que ver con el chip estrella de Qualcomm sigue siendo noticia, aunque a veces no sea para algo positivo.

En una publicación de Twitter, el insider @lasterd80 reveló que Qualcomm está cobrando a los fabricantes de móviles 160 $ (149,44 €) por unidad del Snapdragon 8 Gen 2. Es posible que esto no te diga nada, pero ¿qué pasa si lo comparas con el precio unitario del Apple A16 Bionic, su principal rival?

El chip de Apple cuesta unos 110 $ (102,75 €), 50 dólares menos que el SoC de Qualcomm. No es una diferencia para nada despreciable y algo que definitivamente influye en el precio final de los móviles con Android que lo llevan. No obstante, hay un pequeño detalle que debes considerar.

Qualcomm vende sus chips a terceros y eso sube el precio, pero la competencia podría estarlo acechando

El precio del A16 Bionic es el de fabricación, ya que Apple pide a TSMC que fabrique chips que solamente Apple utilizará en sus dispositivos. En cambio, el precio del Snapdragon 8 Gen 2 es el de venta a terceros, que incluye valor de manufactura + ganancias por venta.

Distinta a Apple, Qualcomm no utiliza los chips que diseña y pide fabricar a TSMC. En cambio, ellos venden el producto final a otras compañías (Samsung, Xiaomi, OnePlus, etc.) y evidentemente esperan un beneficio por esta venta. Así, que el Snapdragon 8 Gen 2 cueste más que el A16 Bionic no debería ser sorpresa.

De hecho, es probable que el SD8G2 tenga un precio de manufactura muy similar al A16 Bionic, aunque no se ha revelado. Sin embargo, esto no quita que el beneficio que espera Qualcomm de la venta de sus SoC no sea grande.

Ahora, ¿esto les ha afectado de alguna manera? Probablemente sí. ¿Por qué lo decimos? Porque desde que MediaTek se puso seria con su familia Dimensity, Qualcomm ya no es la única opción dentro de la gama alta con Android.

Los chips de MediaTek son mucho más económicos y las series Dimensity 8000 y 9000 son cada vez más frecuentes en los móviles de gama alta. Sí, todavía hay cierto monopolio de Qualcomm en los dispositivos insignia, pero los fabricantes de smartphones están viendo con buenos ojos a la firma china. De hecho, ya no es raro que lancen versiones «Dimensity» de sus móviles para probar el interés del mercado en los SoC de MediaTek.

Al fin y al cabo, un Dimensity 9200+ rinde tan bien como el Snapdragon 8 Gen 2, y costando menos. Entonces, ¿para qué pagar mucho más? Esto es lo que están preguntándose muchos fabricantes de móviles y la decisión que tomen podría cambiar el mercado próximamente. ¿Crees que sucederá?