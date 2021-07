La llegada de una nueva versión de Windows ya es razón suficiente para emocionarnos. Pero cuando Microsoft anunció que Windows 11 permitirá usar aplicaciones de Android, la expectación en torno a Windows 11 llegó a su punto álgido. Y es que, con esta noticia, se confirma que podrás usar directamente en tu portátil u ordenador muchas apps y juegos de Android que no tienen versión para PC.

Además, la compatibilidad nativa con apps de Android abre un nuevo mundo de posibilidades que aún no alcanzamos a vislumbrar. Sin embargo, hay un gran problema: las aplicaciones de Android en Windows 11 se instalarán a través de la Amazon Appstore. Y es que, aunque no nos parece una mala tienda, ahora mismo Amazon Appstore es inferior a Google Play Store en casi todos los aspectos.

Los usuarios que lleguen a Windows 11 buscando una experiencia similar a Android en su PC, se decepcionarán. Si quieres una excelente compatibilidad con aplicaciones de Android en tu portátil, lo mejor es que te hagas con un Chromebook y enseguida te explicamos por qué.

5 razones por las que Chrome OS es mejor que Windows 11 para usar apps de Android

Antes de nada, aclaramos que hacemos esta comparativa en base a lo que ahora mismo son Windows 11 y Chrome OS. En el futuro, es posible que Windows 11 mejore la compatibilidad con apps de Android a niveles insospechados y haga obsoletos a los Chromebooks. Después de todo, Windows 11 apenas está comenzando. Dicho eso, entremos en materia…

Instalar apps de Android en Windows 11 es el doble de complicado que en Chrome OS

Para poder instalar apps de Android en Windows 11, vas a tener que usar dos tiendas a la vez e iniciar sesión en ambas: primero con tu cuenta de Microsoft y luego con tu cuenta de Amazon. En cambio, en Chrome OS solo debes loguearte con tu cuenta de Google en Google Play Store para descargar las apps de Android.

Si bien podrás buscar aplicaciones de Android en la Microsoft Store de Windows 11, siempre tendrás que ir a la Amazon Appstore para instalar cualquier aplicación que encuentres. Es decir, lo que en Chrome OS haces en un paso, en Windows 11 lo harás en dos. Lo mismo aplica al buscar actualizaciones para las apps, que es un proceso menos intuitivo en Windows 11.

Esto quizás no moleste a algunas personas, pero indudablemente es mejor el método de Chrome OS para buscar, instalar y actualizar apps de Android.

Windows 11 comparte tus datos con dos grandes compañías y Chrome OS solo con una

Si te preocupa tu privacidad, Windows 11 tampoco es la mejor opción. Como debes pasar por dos tiendas para descargar las apps de Android, en Windows 11 obligatoriamente compartirás tus datos de uso con Microsoft y Amazon.

En Chrome OS únicamente hay una tienda de apps, Google Play Store, por lo que en este sistema operativo puedes limitar el envío de datos a solo Google.

Chrome OS te permite descargar muchas más aplicaciones que Windows 11

Otro punto negativo de Windows 11 por usar Amazon Appstore como tienda de apps de Android es que no ofrece tantas aplicaciones como Chrome OS. Pese a ser la segunda tienda más grande de Android, en Amazon Appstore no puedes descargar todas tus apps favoritas de Google. Además, esta tienda no tiene las APIs de Google Play Services que son necesarias para cosas importantes como las notificaciones push.

La tienda de Amazon tampoco tiene algunas apps de terceros geniales como Backdrops. Si bien esto en Windows 11 se puede remediar hasta cierto punto con apps nativas, no cabe duda de que es mejor tener la Google Play Store como la tienen los Chromebooks.

Es posible que la compatibilidad de Windows 11 con Android sea más limitada

No olvidemos que Amazon Appstore es una tienda hecha principalmente para dispositivos con arquitectura ARM como los Amazon Fire/Echo. Los portátiles con Windows 10 usan arquitectura x86, por lo que no sabemos hasta qué punto todas las apps de Amazon Appstore serán compatibles con Windows 11.

En Google Play Store sabemos que ya hay muchas aplicaciones adaptadas a x86 gracias a las presiones que Google ha ejercido a los desarrolladores, debidas en parte a la llegada de las aplicaciones de Android a Chrome OS. Así que, aunque no lo podemos afirmar con certeza, seguramente no todas las aplicaciones de Android funcionen en Windows 11 tan bien como en Chrome OS.

Tus compras en Google Play Store no estarán disponibles en Windows 11

Si Google Play Store es la tienda que usas en tu móvil y has comprado cosas en ella, preferirás Chrome OS a Windows 11. ¿Por qué? Pues porque Windows 11 no se sincroniza con tus compras en la tienda de Google (solo con las compras en Amazon Appstore), lo que significa que si usas una app de pago en tu móvil, tendrás que volver a comprarla para usarla en Windows 11.

Si nunca has comprado nada en Play Store, esto no te afectará en absoluto. Ahora bien, si eres de los que usa muchas apps de pago en Android, has comprado varios juegos en la tienda o estás suscrito a Google Play Pass, todo este contenido no lo podrás transferir a un portátil con Windows 11; solamente a otro dispositivo con Google Play Store como los Chromebooks.

¡Esas son todas las razones! Es cierto que Windows 11 te permitirá instalar APK y eso solucionará muchos de los problemas derivados de Amazon Appstore, pero aun así creemos que la mejor experiencia de usar Android en PC de forma fácil e intuitiva te la da un Chromebook.

Recordemos que Google es el principal desarrollador de Android, por lo que es lógico que su sistema operativo para portátiles (Chrome OS) goce de mejor compatibilidad con apps de Android que cualquier otro.

¿Aún no tienes un Chromebook con Chrome OS? El ASUS Chromebook Z1500CN-EJ0400 es el más recomendado en nuestra opinión. Su variante de 15,6″ y 8 GB de RAM vale solo 279 € en Amazon. ¡Una ganga!