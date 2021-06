Windows 11 permitirá instalar APK de aplicaciones Android

Poco a poco vamos conociendo nuevos detalles sobre el próximo sistema operativo de Microsoft. Durante la presentación de Windows 11, el gigante con sede en Redmond anunció que permitirá instalar aplicaciones Android. Ahora tenemos nueva información al respecto.

En cuanto a la descarga de aplicaciones Android en Windows 11, Microsoft ha llegado a un acuerdo de colaboración con la empresa de Jeff Bezos para que la Amazon AppStore se integre con Windows. No se sabe el motivo por el que la compañía americana no ha alcanzado un acuerdo con Google, pero está claro que habrá sido por temas económicos. Y Amazon no iba a dejar escapar la oportunidad de aparecer en un escaparate de tal magnitud.

Pero ahora nos hemos enterado de una excelente noticia: Windows 11 permitirá instalar directamente APKs de Android. Incluso hay rumores sobre la posibilidad de que la Galaxy Store de Samsung sea la siguiente en aparecer en la tienda de Microsoft.

Hey, regardless of the Amazon/google App Store stuff, surely you’ll also just be able to load APKs from windows right?

— Jonjo (@ajonoguy) June 25, 2021