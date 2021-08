Las series originales de Netflix tienen algo que las hace destacar entre las novedades mensuales de la plataforma, por lo que no es raro que otras producciones sigan su ejemplo y hagan series y películas similares. ¡Lo cual es es una excelente noticia si sabes qué tipo de historias te gusta disfrutar!

En este caso, te traemos una pequeña compilación de series que te gustarán si buscas algo similar a “Clickbait”. ¿Sabías que está comprobado que las redes sociales son una causa muy frecuente de ansiedad y depresión? Esto es precisamente de lo que habla esta serie.

La icónica escena de Nick Brewer, el protagonista, sujetando un cartel que dice “Cuando este vídeo llegue a los 5 millones de visitas, moriré” representa bien los temas predominantes en nuestras recomendaciones: misterio, crimen y, sobre todo, la corrupción de las nuevas tecnologías, en especial de las redes sociales. ¡Vamos allá!

Cómo vender drogas online (a toda pastilla)

Esta serie alemana habla, en clave de humor, de todos la realidad que esconden los usuarios de Internet. Es muy entretenida, y tiene toda la acción y la intriga que cabría esperar de una historia que trata estos temas.

El joven Moritz Zimmerman empieza a vender éxtasis por Internet para impresionar a su ex. Lo que no se esperaba era acabar controlando un verdadero emporio de venta de drogas a espaldas de todo el instituto. Sin embargo, no tarda en llamar la atención de las autoridades, y el muchacho de 17 años tendrá que ingeniárselas para darles esquinazo.

Lo que más nos recuerda a “Clickbait” de esta serie es el conflicto entre la identidad real y la identidad en Internet. ¡Tiene momentos incluso filosóficos en este sentido!

Black Mirror

Seguramente la primera serie de Netflix que te venga a la mente al hablar del “lado oscuro de las nuevas tecnologías”.

En Black Mirror se nos muestran los horrores cotidianos de un futuro no muy lejano en el que la tecnología tiene un papel muy intrusivo en la vida humana. Llega, por ejemplo, hasta el punto de cambiar para siempre nuestra forma de relacionarnos con la realidad. Y todo esto, usando recursos sorprendentes para pillarte por sorpresa.

Además, también hay una película interactiva de Black Mirror, Bandersnatch, para indagar en la experiencia de la serie de forma espectacular. ¡100% recomendada!

Ringer

En “Ringer” también juegan con falsas identidades, con el anonimato y con los crímenes que una identidad secreta permite cometer. Por eso, estamos seguros de que te va a gustar tanto como “Clickbait”.

Para escapar de los problemas con la mafia causados por las drogas, Bridget Kelly decide hacerse pasar por su hermana gemela por seguridad. Sin embargo, lo que no se esperaba era que robarle la identidad a su hermana rica y exitosa fuera a arrastrarla a una situación aún más peliaguda.

Lo tiene todo: acción, misterio y tecnología. Pero si lo que quieres ver son historias de crímenes basadas en hechos reales, te recomendamos echarle un ojo a los documentales que tiene Netflix sobre el tema.

Por siempre jamás (Gone for Good)

En esta serie no predominan tanto las historias sobre los peligros de las tecnologías, sino que hay un gran misterio a resolver.

La historia sigue el drama familiar de Guillaume. 10 años después de la desaparición de su novia, tiene que enfrentarse a la desaparición de la segunda mujer de su vida después del funeral de su madre. Para que te den ganas de verla, solo te diremos que la causa de la desaparición de estas tres mujeres de la vida de Guillaume solo la sabe un miembro de su propia familia.

Igual que “Clickbait”, esta serie se estructura en diferentes capítulos. Cada uno de ellos nos cuenta la historia desde la perspectiva de uno de los personajes. Por eso, si lo que más te gustó fue la narrativa, ¡no puedes perderte la serie francesa “Disparu à jamais”!

Identity

Por último, esta es una de nuestras mayores recomendaciones si lo que te gusta de “Clickbait” es el juego de las identidades falsas para llevar a cabo todo tipo de crímenes.

En esta serie policiaca se muestran los increíbles casos que tiene que resolver la Unidad de Identidad, un departamento dedicado especialmente a cazar farsantes por Internet. Lo mejor es lo compleja que es la trama de cada episodio. Te atrapa completamente y te hace dudar hasta el último momento de quién puede ser el culpable. Y, sobre todo, por qué ha cometido sus crímenes.

¡Seguro que las sinopsis de todas estas series te han llamado la atención! Si te gustan las series de misterio que exploran el lado oscuro de las redes sociales, seguro que disfrutas estos 5 títulos.

Puedes encontrarlos todos en el catálogo de Netflix en España (recuerda, cambiar el idioma de la app de Netflix no hace que cambien las series disponibles), excepto Ringer e Identity, que están en Amazon Prime.

Por cierto, Netflix ya ha anunciado los estrenos previstos para septiembre. ¡Ve a echarles un vistazo para añadir aún más series y películas a tu lista!