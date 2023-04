Una de las mejores decisiones que tomó Samsung con el lanzamiento de su nueva generación de buques insignias fue optar por un solo tipo de procesador para todas sus versiones. Así es, a diferencia de las series pasadas, los nuevos Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra tienen el Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm como chipset en su variante para Europa, China, Estados Unidos, etc.

Pues bien, aunque este reciente movimiento hizo pensar que ya no volveríamos a ver a los Exynos en los gama alta de la marca, todo parece indicar que Samsung no se ha rendido con sus procesadores. El medio surcoreano IT Chosun ha revelado que la marca volverá a optar por una variante con procesador Exynos en el lanzamiento de los próximos Samsung Galaxy S24.

El procesador Exynos de Samsung volverá con los Galaxy S24 en una nueva versión deca-core

Los procesadores Exynos de gama alta regresarán por todo lo alto. Los medios de Corea del Sur aseguran que los Galaxy S24 volverán al formato de dos variantes con distintos procesadores. Una llevará el Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm y la otra usará el próximo procesador insignia de Samsung: Exynos 2400. Esto marcaría el regreso de esta serie de chipsets luego de que los Galaxy S23 abandonaran el uso de este SoC.

Pero… ¿Samsung está tomando una buena decisión al volver a optar por una variante con procesador Exynos? Pues, aunque Qualcomm tiene actualmente el chipset más potente del mundo Android, todo parece indicar que Samsung tiene un as bajo la manga. Y es que el Exynos 2400 optará por una atípica configuración de 10 núcleos (deca-core) que probablemente le dará más potencia de CPU. Además, se ha revelado que dicho procesador aumentará la capacidad de RAM y almacenamiento del móvil. Y tú… ¿Qué opinas de esta decisión que ha tomado Samsung para sus próximos buques insignias?