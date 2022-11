Hace poco más de 10 días, Samsung anunció que sus Galaxy Tab S8 ya estaban actualizando a Android 13. Desde ese mismo momento no enteramos de que las Galaxy Tab S7 y S7+ también estaban en cola, pero no imaginábamos que la actualización llegaría tan pronto.

Así es, las Galaxy Tab S7 y Tab S7+ ya están actualizando a Android 13 y One UI 5 en todos sus modelos. Te enseñamos cómo identificar la OTA correcta, sus novedades y cómo actualizar tu tablet.

Qué novedades llegan a las Galaxy Tab S7 y S7+ con Android 13 y One UI 5

Samsung sigue adelante en su plan de ser el fabricante que ofrece Android 13 más rápido y a más dispositivos en todo el mercado. Los están logrando, pues han actualizado un montón de móviles de gama media, alta y prémium en las últimas semanas. También están haciendo lo propio con sus tablets y las Galaxy Tab S7 y S7+ no se iban a quedar fuera.

La compañía está llevando Android 13 y One UI 5 a sus tablets insignia de 2020, a través del firmware XXU2DVK3. La OTA ya se está distribuyendo en Países Bajos, así que es de esperar que en breve llegue a España y al resto de Europa. Este firmware es compatible tanto con los modelos WiFi como con los 5G, aunque no incluye a la Galaxy Tab S7 FE. La Fan Edition no se quedará sin actualizar, pero la hoja de ruta de Samsung deja la actualización para más adelante.

Como en otras actualizaciones de Samsung, la OTA para las Galaxy Tab S7 y S7+ incluye las siguientes mejoras:

Todas las novedades y mejoras que llegan con Android 13 .

. Todas las características adicionales que agrega One UI 5 .

. Parches de seguridad actualizados hasta noviembre de 2022.

Entre los principales cambios está un rediseño de la interfaz de usuario, mejores opciones de personalización de la pantalla de bloqueo, mejor rendimiento en Samsung DeX, barra de tareas mejorada y los nuevos modos y rutinas para Bixby. Esto es solo la punta de iceberg, pues hay bastantes novedades adicionales, pero son las más importantes.

Cómo actualizar tu Samsung Galaxy Tab S7 o S7+ a Android 13 con One UI 5

Como ya mencionamos, esta actualización ya está disponible en Países Bajos, así que es cuestión de tiempo para que llegue a otros países. Lo único que debes hacer para actualizar es esperar a que llegue la notificación a tu tablet. Una vez suceda, confirma que quieres descargarla y listo.

¿Tienes poca paciencia? Entonces verifica por tus propios medios si ya la actualización está lista para ti. Solo ve a «Ajustes > Actualización de software» para comprobarlo por ti mismo.