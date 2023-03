Samsung tiene su propia línea de procesadores llamada «Exynos». Hasta hace poco, los móviles de la serie Galaxy S se lanzaban en dos sub-variantes: una con procesador Qualcomm para el mercado norteamericano y otra con procesador Exynos para el mercado europeo. El problema estaba en que los usuarios que recibían la variante con Exynos se sentían engañados, pues la variante con Qualcomm mostraba un rendimiento superior en los benchmarks (a pesar de que costaban lo mismo).

De ahí a que Samsung, con la serie Galaxy S23, decidiera utilizar solamente procesadores de Qualcomm en sus flagships. La recepción ha sido positiva hasta ahora, por lo que todo parece indicar que Samsung abandonará por completo sus procesadores Exynos en la gama alta, o al menos en los Galaxy S24, según el reputado filtrador @OreXda.

Galaxy S24 Series will never use Exynos.

— Connor / 코너 / コナー (@OreXda) March 13, 2023