Respuestas del cuestionario del 23 de octubre de Disney 100 años TikTok

La segunda semana ha llegado finalmente al juego de cartas de Disney en TikTok. Si bien una gran cantidad de personas no han podido coleccionar las 6 cartas de la primera semana, específicamente fue muy complicado encontrar a Maribel, ya todo ha quedado en el pasado (se espera que se añada un evento especial para poder encontrar aquellas cartas que no han podido ser halladas).

Si estás entusiasmado y quieres hacerte con las nuevas 6 cartas de la semana del 23 al 30 de octubre, pues será necesario que vuelvas a hacer todas las misiones. Para facilitarte dicha tarea, aquí, y como de costumbre, vamos a mostrarte las respuestas correctas del cuestionario diario de Disney 100 años.

Respuestas correctas a las preguntas del cuestionario del 23 de octubre de Disney 100 años en TikTok

Con un cuestionario un poco más variado, Disney quiere poner a prueba los conocimientos de todas las personas que están participando de este juego. Para que no te equivoques en ninguna de esas preguntas, a continuación te vamos a mostrar las 5 respuestas correctas del cuestionario del 23 de octubre, ¡no te las pierdas!

Pregunta 1

¿Qué tipo de comida usa Rusell para atraer a Kevin en Up?

Respuesta correcta: Chocolate (3.ª opción).

Pregunta 2

¿De qué músico o música trata la serie documental de Disney+ The Sum of It All?

Respuesta correcta: Ed Sheeran (1.ª opción).

Pregunta 3

¿Con qué corto debutó el Pato Donald?

Respuesta correcta: La gallinita sabia (4.ª opción).

Pregunta 4

Se crearon ____ disfraces para el desfile Dreamland en Dumbo (2019).

Respuesta correcta: 200 (4.ª opción).

Pregunta 5

¿De qué país es princesa Mia Thermopolis en Princesa por sorpresa?

Respuesta correcta: Genovia (1.ª opción).

Sin más nada que añadir al respecto, aprovechamos la ocasión para recordarte que puedes tener dos o más cuentas de TikTok en el mismo móvil. Este “truco” te permitirá intercambiar cartas entre dichas cuentas para completar el mazo de la segunda semana.