Respuestas del cuestionario del 22 de octubre de Disney 100 años TikTok

¡Apúrate! Ya está disponible el cuestionario del 22 de octubre en el juego de cartas de Disney en TikTok. Si aún no te has animado a responder las preguntas que aparecen en dicho cuestionario, pues déjanos decirte que has tomado una muy buena decisión.

Nosotros le hemos echado un vistazo al cuestionario, y podemos decir que es sin lugar a dudas uno de los más complicados hasta la fecha. Para que no pierdas la oportunidad de reclamar el premio que entrega dicho cuestionario (pack de dos cartas), te aconsejamos seguir leyendo nuestro artículo.

En el vamos a mostrarte las respuestas correctas a las 5 preguntas del cuestionario diario de Disney 100 años. Recuerda que solo puedes realizar el cuestionario una vez.

Respuestas correctas del cuestionario del 22 de octubre de Disney 100 años en TikTok

Intentando acaparar otros tópicos del mundillo de Disney, el cuestionario del 22 de octubre nos trae a colación temas relacionados con Star Wars, Raven y alguna que otra serie que se hizo popular a principios del año 2010.

Pregunta 1

¿Quién lleva a Ahsoka Tano al templo Jedi para poder empezar su entrenamiento en Star Wars: La guerra de los clones?

Respuesta correcta: Plo Koon (1.ª opción).

Pregunta 2

¿Cuál es el nombre del cerdo mascota de Mabel en Gravity Falls?

Respuesta correcta: Bamboleos (2.ª opción).

Pregunta 3

¿En qué año se lanzó Vuelve Raven?

Respuesta correcta: 2017 (2.ª opción).

Pregunta 4

Verdadero o Falso: Se usan más de 232 marionetas en El rey león de Broadway.

Respuesta correcta: Verdadero (1.ª opción).

Pregunta 5

En Star Wars: El retorno del Jedi, ¿quién tiene el sable de luz de Luke en el palacio de Jabba?

Respuesta correcta: R2-D2 (1.ª opción).

Por último, queremos recordarte que aquí te brindaremos las respuestas de todos los cuestionarios diarios que digan “presente” en este juego de Disney. Entra todos los días en nuestro sitio web para no perderte esas dos cartas gratis que entregan este tipo de cuestionarios.