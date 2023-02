El Redmi Note 10 recibe MIUI 14 pero sin Android 13

Ya está confirmado, el Redmi Note 10 no dará el salto a la última versión del SO de Google. Hace meses se anunció la lista de móviles Xiaomi que no recibirán Android 13 en la que, lamentablemente, se encontraba el Redmi Note 10. Sin embargo, aún quedaban esperanzas de ver Android 13 en este móvil, ya que también figuraba en otra lista filtrada de los teléfonos de la marca que actualizarían a MIUI 14.

Ahora que se acaba de lanzar MIUI 14 para los Redmi Note 10, las esperanzas se han terminado: este gama media se quedará en Android 12. Así es, la actualización a la última versión de la capa de personalización de Xiaomi ya está disponible y, a continuación, te contamos cómo descargarla.

MIUI 14 llega al Redmi Note 10 en una versión basada en Android 12

El Redmi Note 10 se lanzó al mercado a mediados de marzo de 2021 y llegó con Android 11 como sistema operativo de fábrica y la capa de personalización MIUI 12. Un año más tarde, los usuarios de este teléfono recibirían la actualización de MIUI 13 basado en Android 12 y ya está confirmado que esta será la última versión del SO de Google que recibirá. MIUI 14 ya está llegando a la versión global del Redmi Note 10 bajo el nombre de versión de firmware 14.0.1.0.SKGMIXM.

¿Cómo actualizar el Redmi Note 10 a MIUI 14?

MIUI 14 está llegando como una actualización OTA al Redmi Note 10. ¿Qué significa esto? Pues que llega sola al móvil a través de Internet y solo tienes que estar atento a la notificación que alerta sobre su disponibilidad.

Ahora bien, también puedes verificar manualmente si ya la puedes instalar siguiendo estos pasos: Ajustes > Acerca del Teléfono > Actualización del sistema > Comprobar actualizaciones. Si ya está disponible, te aparecerá el botón de descarga, el cual solo debes pulsar y listo. ¿Aún no está disponible en tu móvil? Pues también puedes descargarla e instalarla manualmente con el archivo de actualización a MIUI 14 (que dejamos aquí abajo) siguiendo este tutorial de cómo actualizar manualmente MIUI en móviles Xiaomi.

Redmi Note 10 (mojito, versión global) — firmware 14.0.1.0.SKGMIXM: Descargar

Y a ti… ¿Te hubiera gustado que tu Redmi Note 10 recibiera Android 13?