Todos queremos que nuestro móvil reciba Android 13 para disfrutar de todas sus novedades. Sin embargo, es un beneficio que algunos no tendrán, debido a que sus dispositivos ya cumplieron su periodo de soporte y actualizaciones.

En el caso de Xiaomi, la compañía ya está trabajando en MIUI 14, la nueva versión de su capa de actualización. Para una buena cantidad de dispositivos, el salto a MIUI 14 significará la actualización a Android 13, pero para otros no. Xiaomi acaba de anunciar que estos 11 móviles no recibirán Android 13, aunque sí darán el salto a MIUI 14.

Android 13 no, pero MIUI 14 sí (aunque más adelante)

Desde que Android 13 saliese del horno, Xiaomi empezó a trabajar en MIUI 14 para un montón de dispositivos. A lo largo de las últimas semanas hemos ido actualizando la lista, pero Xiaomi anunció un cambio de último minuto.

Desde el 31 de octubre, el fabricante chino paralizó el desarrollo de la ROM china de MIUI basada en Android 13 para 11 móviles. ¿Qué significa esto? Que sencillamente no actualizarán a Android 13, aunque probablemente sí que recibirán MIUI 14. No obstante, la actualización de MIUI puede que llegue mucho más adelante, porque ya no son dispositivos prioritarios.

Como ya mencionamos, la lista inicial es de 11 smartphones, pero en las próximas semanas podría ampliarse. De momento, estos son los afectados:

Xiaomi 11 LE / Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Xiaomi Mi 10 Ultra.

Redmi K30 Ultra.

Redmi Note 11E Pro.

Redmi Note 11 5G / POCO M4 Pro 5G.

Redmi Note 10.

Redmi Note 9 Pro / Xiaomi 10T Lite.

Redmi Note 9 5G.

Redmi Note 9 4G / Redmi 9T / Redmi 9 Power.

Redmi 10X Pro.

Redmi 10X.

El anuncio menciona únicamente la paralización en el desarrollo de la beta interna de MIUI 14 para China. Sin embargo, es importante recordar que esta ROM actualizan antes que la versión global, así que es lógico suponer que todo el mercado se verá afectado.

No más betas internas para MIUI

Junto al anuncio anterior, Xiaomi reveló que de ahora en adelante no publicarán betas diarias e internas de MIUI para que los usuarios las prueben. Solo lanzarán las betas estables y semanales de las ROMs chinas, para así reducir la tasa de errores que se presentan cuando se instalaban las betas inestables.

Este es un movimiento interesante por parte de Xiaomi, ya que así podrán trabajar con un poco más de tranquilidad. Sin embargo, no sabemos a qué se deben estos cambios de último momento por parte del fabricante. Estaremos atentos a cualquier otra novedad.