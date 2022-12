Cada tanto nos toca despedir a algunos móviles de Xiaomi y sus marcas hermanas porque se quedan sin soporte de MIUI. Este año ya dimos el último adiós a 70 móviles Xiaomi que ya no tienen soporte oficial, entre los que se incluyen los Redmi Note 7 y Redmi Go. Ahora, debemos dar la mala noticia de que los Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G y POCO X2 se suman a esta lista. Dejarán de recibir soporte de software, lo que significa que no se actualizarán de forma oficial nunca más.

Si tienes uno de estos móviles, realmente no tienes que preocuparte. Tu móvil puede seguir funcionando perfectamente por unos cuantos años más sin soporte oficial. Eso sí, de ahora en adelante será más vulnerable a virus y ataques de hackers, ya que quedará con un parche de seguridad desactualizado que no te protegerá ante nuevas amenazas. Además, ve olvidándote de todas las nuevas funciones de Android y MIUI, pues no llegarán a tu móvil.

La lista EOS de Xiaomi sigue creciendo: se añadieron estos 5 móviles

Xiaomi mantiene una lista pública llamada EOS donde hacen oficial el fin de soporte de software de sus dispositivos. EOS es un acrónimo de End Of Support (fin del soporte, en español). A esta lista acaban de sumarse los siguientes dispositivos:

¿Qué sucede cuando un Xiaomi se añade a la lista EOS? Pues deja de recibir soporte oficial o, lo que es lo mismo, deja de recibir actualizaciones de Android, MIUI y parche de seguridad. Esto no debería tomar por sorpresa a nadie, pues Xiaomi siempre dice cuántos años de soporte ofrecen para cada dispositivo y, si no lo dicen, al menos aseguran 1 año de soporte de software.

Los gama baja y media de la compañía suelen gozar de 2 a 3 años de soporte de software, mientras que los gama media-prémium y alta suelen disfrutar de 3 a 4 años de soporte de software. Eso sí, cabe aclarar que en el último año de soporte tanto Xiaomi como otros fabricantes se limitan a actualizar solamente el parche de seguridad y no garantizan la actualización de la versión de Android.

¿Qué hacer si mi móvil Xiaomi no recibirá más actualizaciones?

La respuesta obvia sería comprar un nuevo móvil que tenga el soporte oficial vigente. Sin embargo, en caso de que no puedas permitírtelo, puedes seguir este tutorial de cómo actualizar tu Android si el fabricante no lo hará más. Si se te complica actualizarlo por tu cuenta, al menos utiliza estas 5 aplicaciones de seguridad para que nadie te hackee. Recuerda que ahora tu móvil es más vulnerable a virus y hackeos.

Fuente | Gizmochina