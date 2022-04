Xiaomi tiene múltiples marcas y asimismo ha lanzado múltiples móviles. Entonces, así como algunos móviles Xiaomi no actualizarán a MIUI 13, era de esperarse que algunos móviles de la marca china dejarían de tener soporte oficial.

Los 70 móviles de Xiaomi que ya no tienen soporte oficial

A pesar de que el Xiaomi Redmi Note 11S 5G es uno de los últimos dispositivos de la marca china en aterrizar en España, esta marca tiene bastantes móviles en el mercado. De hecho, la cantidad de dispositivos que Xiaomi tiene en el mercado han hecho que algunas personas se pregunten si Xiaomi es o no una marca de teléfonos fiable.

De cualquier forma, la popularidad de Xiaomi es innegable y si tienes un móvil de esta marca es importante que descartes que no esté entre los que ya no tienen soporte oficial. A continuación organizaremos los móviles que no tienen soporte oficial en dos grupos, los Mi y los Redmi.

Móviles Mi que ya no tienen soporte oficial

Los móviles Mi que no tienen soporte oficial son 41 y son los siguientes:

Mi 1.

Mi 2.

Mi 2A.

Mi 3.

Mi 4.

Mi 4S.

Mi 4c.

Mi 5.

Mi 5s.

Mi 5s Plus.

Mi 5c.

Mi 5X.

Mi 6.

Mi 6X.

Mi 8 SE.

Mi Note.

Mi Note 2.

Mi Note 3.

Mi Note Pro.

MIX.

MIX 2.

MIX 2S.

Mi MIX 2S.

MIX 3.

Mi MIX 3.

Mi MAX.

Mi MAX 2.

Mi MAX 3.

Mi A1.

Mi A2.

Mi A2 Lite.

Mi Pad.

Mi Pad 2.

Mi Pad 3.

Mi Pad 4.

Mi Pad 4 Plus.

Mi 8 Lite.

Mi 8 Explorer Edition.

Mi 8 UD.

Mi 9 SE.

Lotus.

Móviles Redmi que ya no tienen soporte oficial

Los móviles Redmi que no tienen soporte oficial son 29 y son los siguientes:

Redmi 1.

Redmi 1S.

Redmi 2.

Redmi 2A.

Redmi 3.

Redmi 3S.

Redmi 3X.

Redmi 4.

Redmi 4X.

Redmi 4A.

Redmi 5.

Redmi 5 Plus.

Redmi 5A.

Redmi Note 1.

Redmi Note 1S.

Redmi Note 2.

Redmi Note 2 Pro.

Redmi Note 3.

Redmi Note 4.

Redmi Note 4X.

Redmi Note 5.

Redmi Note 5A.

Redmi Note 6 Pro.

Redmi Pro.

Redmi 6.

Redmi 6 Pro.

Redmi 6A.

Redmi S2.

Redmi Y2.

Estos son todos los móviles de Xiaomi que ya no tienen soporte oficial. Toma en cuenta que esta lista fue publicada recientemente por Xiaomi. Ahora dinos, ¿tu móvil Xiaomi seguirá teniendo soporte oficial?