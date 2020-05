Quibi es una plataforma de streaming como Netflix, pero con un formato muy diferente. Se estrenó este año y pretende conquistar el mercado con su contenido de consumo rápido. Específicamente, hablamos de vídeos con una duración máxima de 10 minutos, pensados para ser vistos en smartphones o tablets. Sin dudas, la idea detrás de Quibi es genial y supone un soplo de aire fresco al mercado de las series y películas en streaming que ya está abarrotado por clones de Netflix.

Como mencionamos, Quibi aún es una plataforma muy joven, por lo que todavía le faltan algunas características que la gente demanda de un servicio de vídeos en streaming. Por ejemplo, las personas piden a gritos que Quibi se pueda disfrutar en pantallas grandes y no solo en los móviles (su app solo está disponible para Android e iOS). Por suerte, los directivos de Quibi han escuchado a sus usuarios y acaban de añadir a la aplicación para iOS el soporte para AirPlay. ¿Y los usuarios de Android? El soporte para Chromecast llegará en el mes de junio.

Así pues, los usuarios de iOS ya pueden transmitir el contenido de Quibi desde sus iPhones o iPads a un Smart TV a través de AirPlay. Para que esto sea posible, debes actualizar la app de Quibi para iOS a su versión 1.3. En cambio, si usas la app de Quibi para Android, tendrás que esperar hasta el mes de junio a que habiliten el soporte para Chromecast para poder enviar el contenido de la plataforma a un televisor.

Tom Conrad, un ingeniero de Quibi, explicó en su cuenta de Twitter que no habían añadido el soporte para Chromecast y AirPlay desde la primera versión de la plataforma, pues su equipo de trabajo es pequeño y no lograron tener todo listo a tiempo. Además, recalcó que, pese a que Quibi esté diseñada para ofrecer contenido que los usuarios puedan ver en “movimiento”, en estos tiempos de confinamiento donde la gente pasa mucho tiempo frente al TV, era necesario permitir que Quibi llegara a la gran pantalla.

Sure we designed Quibi for on-the-go, but these days visiting the family room is like a day trip… so AirPlay support is live for iOS in Quibi 1.3. Working hard on Chromecast too which will be available in June.

— Tom Conrad (@tconrad) May 26, 2020