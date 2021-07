Chrome OS, el sistema operativo de Google para ordenadores ha evolucionado mucho desde su lanzamiento, logrando mejorar su rendimiento, características y compatibilidad de forma notable. De hecho, Chrome OS fue el segundo sistema operativo más usado en 2020.

Sin embargo, no está exento de errores como podría pasarle a cualquier app, firmware u otro tipo de software. ¿Por qué lo decimos? Porque la actualización 91.0.4472.147 de Chrome OS vuelve lento tu PC, así que ten cuidado al instalarla. ¿Quieres saber qué es lo que hace en tu Chromebook? Sigue leyendo para que te enteres.

La actualización 91.0.4472.147 de Chrome OS está lastrando el rendimiento de los Chromebooks

Si tienes un Chromebook en casa o en el trabajo te recomendamos no actualizarlo a la versión 91.0.4472.147 de Chrome OS. ¿La razón? Pese a ser una versión estable del sistema, muchos usuarios en Reddit y otras plataformas están informando que su PC funciona muy lento luego de la actualización.

Todavía no se conoce qué es lo que genera el problema dentro de esta versión de Chrome OS, pero los usuarios comentan que el rendimiento se va al piso tras actualizar. Y no, no hablamos de que sea por tener muchas apps abiertas en segundo plano o el clásico problema de consumo de RAM que tiene el navegador Chrome.

Los afectados señalan que incluso sin tener apps abiertas en segundo plano o con el Chromebook recién reiniciado el rendimiento sigue siendo terrible. Labores básicas como escribir, navegar por la interfaz e incluso abrir una app le cuesta montones al sistema operativo.

En algunos casos los usuarios han notado que el uso de la CPU se dispara al 100% sin razón alguna, lo que explicaría el problema. No obstante, otros afectados apuntan que la caída de rendimiento se mantiene incluso con el procesador bajo poca carga, así que el error no parece ir por esa vía. Muchos adelantan que han realizado acciones como deshabilitar extensiones, reiniciar el ordenador y hasta restablecer el sistema operativo con un Powerwash, pero no ha sido suficiente.

La actualización 91.0.4472.147 de Chrome OS no afecta a todos los usuarios, pero ten cuidado

Una curiosidad sobre esta actualización es que no está afectando a todos los usuarios, pues algunos actualizan Chrome OS sin problema alguno. Esto da sobre qué pensar, ya que podría tratarse de un problema para ciertas combinaciones de hardware, lo que explicaría por qué afecta a algunos Chromebooks y a otros no.

Aun así, esta idea es solo una teoría de nuestra parte, ya que habrá que esperar a que Google declare sobre el tema y descubra cuál es el error. Una vez lo hagan, seguramente lo arreglarán en poco tiempo, pero mientras tanto te recomendamos no actualizar tu Chromebook a la versión 91.0.4472.147.

Por otra parte, si ya lo hiciste y la actualización lastró el rendimiento de tu ordenador, entonces te recomendamos reportarlo tan rápido como puedas siguiendo estos dos métodos:

Reporta el problema en este informe de errores de Chromium.

en este informe de errores de Chromium. Reporta el error directamente al equipo de Chrome OS presionando alt + shift + i en tu Chromebook.

¿Eres uno de los afectados? Esperemos que no y que hayas leído este artículo antes de actualizar. Y si quieres enterarte de una buena noticia para pasar el mal trago, entonces déjanos decirte que Chrome OS pronto permitirá usar apps de Android en Streaming.