Sí, se está acercando otra Nochebuena en familia. Tendrá de nuevo conversaciones estresantes con tu cuñado, preguntas incómodas de tu tía o cenas familiares que deseas evitar. Seguro que vas a querer desconectarte del mundo con una peli en algún momento, ¿y cuál es la mejor opción para la Nochebuena? ¡Las películas de Navidad! Con historias tiernas y emocionantes, son una elección excelente para tomar un respiro en esta época complicada.

En Amazon Prime lo saben y, por eso, tienen su catálogo listo para la Nochebuena, ¿quieres saber qué opciones te trae este servicio de streaming? ¡Pues aquí te mostraremos las 5 películas navideñas de Prime Video que no te puedes perder esta Nochebuena!

El Grinch

En ninguna lista de películas navideñas puede faltar El Grinch. El monstruo interpretado por Jim Carrey es uno de los personajes más icónicos de las películas de Navidad.

Este filme te contará la vida de un ogro verde (El Grinch) que odia todo lo relacionado con la Navidad. El Grinch hará todo lo posible por arruinarle las fiestas a los habitantes de Whoville ¿Lo conseguirá o cambiará la percepción que tiene de estas fechas?

No haremos spoiler, así que ¡mejor mira la película en Prime Video de una vez por todas!

Love actually

Las comedias románticas también son una buena opción para ver en Nochebuena. Sin dudas, Love actually es la película reina de este subgénero cinematográfico.

En esta película escrita y dirigida por Richard Curtis, varias historias de amor se entrecruzan en una trama tragicómica, con personajes únicos y escenas para enmarcar.

Con un reparto de primer nivel, que reúne a los mejores actores de inicios del siglo XXI, Love Actually es otra película navideña que debes ver sí o sí.

Polar Express

¿Hay alguna producción de Robert Zemeckis que no sea genial? Por supuesto que no, y Polar Express lo confirma. Esta película dirigida y producida por Zemeckis es un clásico dentro de los filmes animados sobre la época navideña. Su trama te mostrará cómo un grupo de niños se embarca en El Expreso Polar para conocer a Papá Noel. Es una cinta ideal para ver en familia con los pequeños de la casa, ya que está plagada de reflexiones que te enseñan el verdadero significado de la felicidad y la Nochebuena. Te recomendamos verla subtitulada para que disfrutes de las voces originales en inglés, principalmente la de Tom Hanks. Si has tenido problemas con los subtítulos de Prime Video, este artículo te ayudará.

Tú eres todo lo que quiero para Navidad de Mariah Carey

Desde 1994, la canción de Mariah Carey All I Want For Christmas Is You, se ha convertido en un verdadero clásico que no debe faltar en tu playlist navideña.

El éxito de la canción es tal que Universal Studios apostó por hacer un filme animado que gira alrededor de Mariah Carey y su canción. ¡Y así fue como Carey saltó a la pantalla grande!

La película tiene el mismo título del hit pop: Tú eres todo lo que quiero para Navidad de Mariah Carey. En ella se te narrará cómo una pequeña Mariah desea a toda costa recibir un perrito de regalo de Navidad. Sus padres le cumplen su capricho y Mariah logra tener su ansiada mascota. Pero la niña deberá aprender a manejar la responsabilidad que un perro representa.

La trama y cómo se desarrolla hacen que la peli sea perfecta para ver en familia y con tus hijos, así ellos también entenderán (como lo hizo Mariah) lo que significa una mascota para sus vidas.

Negra Navidad

¿No te atraen ninguna de las películas de la lista? ¿Acaso tienes gustos más oscuros? ¡Pues Negra Navidad es tu mejor alternativa!

Negra Navidad es una película de terror ambientada en la época decembrina. Estrenada en el 2006, se convirtió rápidamente en un clásico del terror navideño.

Su trama gira alrededor de las mujeres de una fraternidad que deciden pasar las fiestas en una casa de campo. Ahí empiezan a ser atacadas por Billy, un psicópata que habitó la casa y no las dejará tranquilas hasta que todas sean brutalmente asesinadas.

Esta película es la opción más adecuada si quieres disfrutar del terror en la Nochebuena por 5 razones:

La dirección del estadounidense Glenn Morgan , un especialista haciendo trabajos dedicados al terror.

, un especialista haciendo trabajos dedicados al terror. Sus escenas sangrientas e impactantes.

sangrientas e impactantes. Los tributos que le hace al slasher clásico

Su trama macabra , que destruye todos los íconos navideños.

, que destruye todos los íconos navideños. Y los múltiples finales que tiene la película, para que debatas con tus amigos qué pasó en realidad.

¡Ahí están las 5 películas navideñas en Prime Video que debes ver esta Nochebuena! En la lista tienes opciones para todos los gustos. ¿Ninguna te ha llamado la atención? Pues te toca cortar por lo clásico y disfrutar de una serie en Amazon durante las fiestas, o ¿por qué no? Probar una nueva experiencia viendo un documental.