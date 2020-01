Con la llegada del Año Nuevo, muchos amantes del cine y las series se preparan para saber qué hay de nuevo. Como es habitual, un nuevo año está cargado de estrenos. Por eso, aquí te traemos las 5 series de Amazon Prime Vídeo que llegarán este año y que no deberías perderte. ¡Evita el aburrimiento en el 2020!

Los 5 estrenos más interesantes que llegarán a Amazon Prime Vídeo en 2020

Esta lista está cargada de estrenos muy interesantes y nuevas temporadas de las series más esperadas. Puedes encontrar desde las series más sangrientas, ideales para quienes buscan acción, hasta las series con un trasfondo romántico, trágico y complejo. O, en cambio, series en formato de documentales, para quienes buscan salirse de la norma.

Pero no perdamos más tiempo, veamos cuáles son los títulos más esperados en Amazon Prime Vídeo.

1. La primera Purga: la noche de las bestias

¿Quién no ha visto La Purga? Un clásico del cine de terror y gore. Esta entrega nos cuenta cómo fueron los cimientos de esta sociedad corrompida y por demás atípica, donde los padres fundadores de la nueva América deciden volver todo un país en un experimento sociológico. Se estrena el 25 de enero.

2. Star Trek: Picard

Star Trek, para alegría de muchos, parece una aventura que nunca termina. Este 24 de enero los fanáticos podrán disfrutar de un Spin-off llamado Picard. Este se desarrolla en torno al tan elogiado oficial Jean-Luc Picard. Además de esto, es poco lo que podemos adivinar pero seguro estará cargada de aventura y entretenimiento.

3. Carnival Row

Carnival Row es, por varias razones, una joya entre las series actuales de la que quizás muchos todavía no sepan nada. Se trata de una serie que mezcla temas actuales con fantasía. Un mundo donde la guerra, el odio a lo desconocido y las pretensiones se mezclan con criaturas fantásticas como hadas, hombres lobo y sátiros.

El reparto incluye a Cara Delevingne en el papel de una valiente hada y Orlando Bloom como un investigador mestizo. Ambos unidos por un pasado tortuoso que se va desvelando en el desarrollo de la primera temporada.

Además, la primera temporada fue cautivadora y cercana con muchos de los problemas actuales en el mundo. Principalmente la migración, xenofobia, discriminación, corrupción… Por eso, muchos tienen grandes expectativas con la segunda temporada que será estrenada en el verano de 2020.

Sí, habrá que esperar un buen tiempo, pero sin duda valdrá la pena. Puedes ir viendo la primera temporada si todavía no lo has hecho.

4. American Gods: Temporada 3

American Gods es otra serie que no puedes dejar de ver. Si aún no la has visto, tienes dos temporadas que te esperan para estar al día.

Esta serie tiene como protagonista a un ex-convicto que, sin querer, terminó en el medio de una guerra entre los “antiguos dioses” y los “nuevos dioses”. Siendo los primeros aquellas deidades llevadas al continente americano por los primeros colonizadores, y los nuevos dioses aquellas cosas y objetos que en la actualidad, sin darnos cuenta, les rendimos culto como el Internet, redes sociales y, por supuesto, el dinero.

American Gods es una serie muy bien pensada que te hace reflexionar sobre muchas cosas que resultan ser sutiles la mayor parte del tiempo. Por eso y mucho más, no dejes de ver su nueva temporada, la cual, será estrenada luego del primer trimestre del año. Aunque, aún no hay una fecha oficial.

5. Our Man in Japan

Si te gusta la cultura japonesa entonces no puedes perderte Our Man in Japan, o “Nuestro Hombre en Japón”, un documental compuesto por 6 episodios donde James May, un periodista británico nos lleva hasta los rincones más ocultos del cautivador y misterioso Japón.

Por suerte, Our Man in Japan estará disponible desde el 3 de enero, por lo que puedes verlo ya mismo.

Descarga Amazon Prime Vídeo en tu móvil

Al igual que Netflix, Amazon Prime Vídeo tiene su propia aplicación para Android, disponible en Google Play gratis. Si ya tienes tu suscripción, no puedes dejar de descargar esta app y disfrutar de tu contenido preferido fuera de casa, en cualquier momento que desees.

Luego de ver todos estos emocionantes estrenos, ¿a qué estás esperando para suscribirte a Amazon Prime?