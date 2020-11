Este suele ser un problema bastante común en Prime Video para Android TV. Al no encontrarse la aplicación en la tienda Google Play Store, los usuarios deben instalar Prime Video en Android TV descargando un APK. Cuando se lleva a cabo este procedimiento, a veces se comete algún error y esto hace que la app no funcione de forma correcta.

Si estás sufriendo este inconveniente y hasta el momento no has encontrado ninguna solución, no te preocupes, estás en el lugar indicado. Aquí te mostraremos qué es lo que tienes que hacer para que los subtítulos vuelvan a mostrarse en tus series y películas favoritas dentro de Prime Video para Android TV.

No se muestran los subtítulos en Prime Video en Android TV, ¿cómo solucionarlo?

Antes de que te mostremos los pasos que tienes que hacer para poder solucionar este problema, te recomendamos que te fijes si tienes o no los subtítulos activados en tu Android TV. Puedes chequear esto de la siguiente forma:

Activar subtitulos en Prime Video 1 de 6

Abre la app de Prime Video en tu Android TV.

en tu Android TV. Selecciona tu perfil.

Pincha sobre la película o serie que quieras ver.

Reproduce el contenido.

Por consiguiente, deberás pausar lo que estás viendo e ir hasta la sección que dice Subtítulos .

. Asegúrate de que la opción Subtítulos esté Activada, como así también que el idioma sea Español.

Si los subtítulos están activados correctamente, pero los mismos no se muestran en la pantalla o bien aparecen, pero no están sincronizados, deberás descargar la app de Prime Video en tu móvil Android.

Utiliza Prime Video desde tu móvil en tu Android TV

Con la aplicación de Prime Video instalada en tu móvil Android, deberás seguir estos pasos para que los subtítulos se muestren correctamente en las series y películas que reproduces en tu Android TV:

Asegúrate que tanto tu móvil como tu Android TV estén conectados a la misma red WiFi .

. Abre la aplicación de Prime Video en tu móvil Android.

en tu móvil Android. Una vez abierta la aplicación, deberás pinchar sobre el pequeño televisor que se muestra en la parte inferior derecha de tu pantalla.

que se muestra en la parte inferior derecha de tu pantalla. Pincha sobre tu Android TV para conectar tu móvil con el televisor.

para conectar tu móvil con el televisor. Y una vez conectados ambos dispositivos, tendrás que pinchar sobre la serie o película que quieras ver en tu Android TV.

Recuerda que debes tener instalada la app de Prime Video en tu móvil y en tu televisor para que el emparejamiento pueda llevarse a cabo de forma exitosa.

En resumen, lo que hace esta función es enviarle el contenido de Prime Video desde tu móvil Android a tu televisor con Android TV. Básicamente, tu televisor actuará como un receptor de señal para reproducir el contenido que le envíes desde tu móvil.

Sin mucho más que añadir, si este problema también lo tienes en otras plataformas de streaming de contenido, como por ejemplo en HBO, deberás seguir estos mismos pasos, o sea, reproducir la serie o película desde tu móvil para luego enviarla a tu televisor.