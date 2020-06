Parece que fuese el Nubia Day en Androidphoria, porque acabamos de publicar el análisis del fantástico RedMagic 5G, y ahora tenemos una nueva noticia de la marca.

Como cabría esperarse, la compañía china piensa lanzar su gama media gaming al mercado internacional, pero lo haría con un renombre. De esta manera, el Nubia Play podría presentarse como RedMagic 5G Lite en la versión global.

A finales de abril, Nubia presentó para el mercado chino un móvil gama media para el sector gamer, el Nubia Play. En ese momento no se supo nada sobre una posible versión internacional, pero eso acaba de cambiar.

Gracias a un tuit publicado en la cuenta del Leakster Sudhanshu, un conocido usuario en el mundillo de las filtraciones, ahora sabemos que el Nubia Play sí llegará al mercado global. Sin embargo, no lo hará bajo el mismo nombre, sino que será lanzado como RedMagic 5G Lite.

As per GCF & EEC, the "nubia Play 5G" will globally launch as "Red Magic 5G Lite".

This phone was recently launched in China for 2399 Yuan with some crazy good specs.

Snapdragon 765G, AMOLED display with 144Hz rr & 240Hz tsr, 5100mAh🔋, 30W fast charge.#RedMagic5GLite pic.twitter.com/cjAnEFWuXb

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 1, 2020