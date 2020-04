Tal como había anunciado su empresa matriz ZTE, la marca Nubia acaba de lanzar un nuevo móvil de gama media en China. Hablamos del Nubia Play, que se estrena con una increíble pantalla de 6,65 pulgadas y tasa de refresco de 144 Hz, con un cerebro Snapdragon 765G, para enamorar a todos los gamers. Por si fuera poco, soporta 5G, siendo por ello una de las opciones más atractivas de la gama media actualmente.

Con este Nubia Play, ya son tres los smartphones que Nubia ha presentado con una pantalla de 144 Hz, que ya se ha convertido en un estándar para la compañía. Los otros dos son el RED Magic 5G y el iQOO Neo3 que se lanzará próximamente. Sin embargo, este Nubia Play es el único que ofrece esta característica desde el atractivo precio de la gama media. ¿Te interesa este smartphone? Conoce todas sus características a continuación.

Todas las características del Nubia Play

Características Nubia Play Dimensiones y peso 171,7 x 78,5 x 9,1 mm. 210 gramos. Pantalla 6,65″ Full HD+ (2340 x 1080) con relación de aspecto 20:9, panel AMOLED y tasa de refresco de 144 Hz. Con sensor de huellas integrado en la pantalla. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620. RAM 8 o 6 GB LPDDR4X Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 2.1 Cámara trasera Cuádruple de 48 MP (Sony IMX582)+ 8 MP de ultra gran angular + 2 MP de macro + 2 MP de profundidad. Cámara frontal 12 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 5G (SA y NSA), GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, NFC y GPS. Batería 5100 mAh con carga rápida de 30 W. Sistema operativo Nubia UI 8.0 con Android 10.

Viendo las especificaciones, rápidamente nos damos cuenta de que este Nubia Play es un gama media premium pensado para gamers. Su potencia es su mayor virtud, aunque no hay que negar que tiene una muy buena cámara y un diseño diferente que atraerá a muchos usuarios. Enseguida, detallamos más a fondo las características de este móvil.

Un diseño clásico para gamers con una pantalla de 144 Hz alucinante

A diferencia de la mayoría de smartphones que salen al mercado en la actualidad, este Nubia Play no tiene notch, agujero en pantalla o sistema retráctil para la cámara selfie. En su lugar tiene un marco superior un poco ancho (como se hacía antes de la llegada del notch) donde está su cámara de 16 MP. En la parte trasera, tiene un módulo vertical donde están sus tres sensores de cámara principales y, a los lados, tiene un sensor de cámara extra con un flash LED.

Pero lo más interesante de su parte trasera es la silueta de una X que tiene estampada y que le da un estilo propio genial. Por otra parte, el Nubia Play tiene una pantalla AMOLED de 6,65″ con una tasa de refresco de 144 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz. Nubia afirma que el teléfono puede cambiar dinámicamente entre 90 Hz y 144 Hz, de acuerdo con la optimización de la batería y el soporte de las aplicaciones.

El Nubia Play cuenta con un sistema de refrigeración avanzado y Snapdragon 765G

Ahora bien, en potencia es donde el Nubia Play brilla. Y no lo decimos solamente por usar un procesador de ocho núcleos de 7 nm diseñado para juegos, como lo es el Snapdragon 765G. Y es que, lo que permite al Nubia Play ofrecer un mejor rendimiento que la mayoría de smartphones al ejecutar juegos exigentes, es su sistema de refrigeración líquida ICE2.5. Este sistema usa un gran tubo de refrigeración líquida de 61 mm y varios materiales de disipación de calor, tales como grafito termoconductor, gel, láminas de cobre, etc., que pueden hacer bajar la temperatura hasta 16 °C.

Gracias a su avanzado sistema de refrigeración, el Nubia Play se calentará muy poco al jugar y al usar el 5G al mismo tiempo. No olvidemos que este móvil tiene un módem con soporte 5G dual, tanto de redes SA como de NSA, por lo que te garantiza una fluida jugabilidad online en todos los sentidos. Y no te preocupes por la RAM o el almacenamiento, pues tiene de sobra: 8 o 6 GB de RAM con 128 o 256 GB de almacenamiento.

Cámara cuádruple de 48 MP y batería de 5100 mAh excelentes

Podría pensarse que, al haber puesto tanto esfuerzo en la potencia, Nubia se había olvidado de las demás características, haciendo del Nubia Play un móvil desequilibrado. Pero no, este Nubia Play prácticamente no tiene un punto débil. Su cámara cuádruple es de muy buena calidad gracias a su sensor principal de 48 MP, que se potencia con un sensor ultra gran angular de 8 MP con ángulo de visión de 120°, un sensor macro de 2 MP para enfocar muy de cerca los objetivos y un sensor de profundidad de 2 MP para el efecto bokeh.

En batería tampoco decepciona, montando 5100 mAh (lo mínimo que se puede pedir a un móvil 5G que consume un 20% más de batería que los 4G). Además, tiene carga rápida de 30 W, por lo que en autonomía está aprobado. Quizás, lo único no tan bueno de este móvil es su capa de personalización Nubia UI 8.0 que está un poco recargada, pero al menos está basada en Android 10.

En cuanto a extras, tiene todo lo necesario: Bluetooth 5, NFC, todos los sistemas de navegación (GPS, GLONASS, etc.), WiFi de doble banda y USB C. Además, tiene unos botones táctiles traseros programables que puedes adaptarlos para jugar más cómodo a tus juegos de Android favoritos.

Precio del Nubia Play y disponibilidad

El Nubia Play ya está a la venta en China en tres colores diferentes (negro, azul y blanco) y en tres variantes distintas con los siguientes precios:

Nubia Play de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento: 2399 yuan o 312 euros al cambio.

al cambio. Nubia Play de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento: 2699 yuan o 351 euros al cambio.

al cambio. Nubia Play de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 2999 yuan o 390 euros al cambio.

Por ahora, Nubia no ha dicho nada acerca del lanzamiento global de este smartphone, pero esperamos que llegue pronto a este lado del mundo. Asimismo, cabe decir que difícilmente estos precios al cambio se mantengan cuando el móvil se lance en Occidente. Probablemente será más caro, por lo que no es una buena opción para los que buscan un gama media barato. Pero si buscas un smartphone para gaming, no está nada mal.