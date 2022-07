Todos sabemos lo gigante que es Nintendo en la industria de los videojuegos. Sin duda alguna, son líderes en el mercado de consolas, tanto en la venta de hardware como de juegos first-party. Sin embargo, la empresa nipona no ha logrado trasladar su éxito al terreno de los móviles, donde estudios emergentes como Supercell y Gameloft han acaparado toda la atención de los jugadores.

Y no se puede decir que no lo han intentado, pues en su momento pusieron toda la carne en el asador con títulos como Mario Kart Tour, Super Mario Run o el extinto Dr. Mario World. Incluso, su juego más vendido de Nintendo Switch (por detrás del Mario Kart 8 Deluxe), recibió una versión para Android llamada Animal Crossing: Pocket Camp. Desafortunadamente para Nintendo, ninguno de estos títulos supera los 300 millones de dólares en ganancias y están muy lejos de los juegos con mayores ganancias en móviles, como Roblox, Genshin Impact o PUBG Mobile.

No obstante, Nintendo tiene un juego para móviles de una saga poco popular en Occidente que sin hacer ruido ha logrado amasar enormes cantidades de dinero en ingresos, lo que lo convierte en el buque insignia de la gran N en Android e iOS. ¿Aún no sabes cuál puede ser? Enseguida te lo presentamos.

Fire Emblem Heroes: el juego para móviles más exitoso de Nintendo con mucha diferencia

Si no te suena de nada Fire Emblem, no te culpamos. Realmente se trata de una saga de juegos de rol estratégicos que no ha gozado de una gran popularidad, a pesar de que ya lleva más de 30 años de trayectoria en sus espaldas. Esta franquicia de Nintendo tiene un título llamado Fire Emblem Heroes que lo ha petado en móviles.

Fire Emblem Heroes se lanzó en 2017 y es un juego gratuito para Android e iOS de rol táctico en el que los jugadores coleccionan varios personajes de juegos anteriores de Fire Emblem y los utilizan para completar misiones y batallas. Las ganancias del juego provienen de los orbes, que son las monedas internas del juego, las cuales se compran con dinero real.

Según los nuevos datos de Sensor Tower, el título ya ha conseguido más de mil millones de dólares en ingresos, ganando casi 30 millones solo este año. Es el primer juego en pasar del millardo en ingresos y eso que ni siquiera es el más descargado de todos. Por si te lo preguntas, actualmente Fire Emblem Heroes suma 18 millones de descargas, mientras que Super Mario Run ha acumulado 310 millones de descargas.

Ni la suma de todas las ganancias de los otros juegos de Nintendo para móviles superan el éxito de Fire Emblem Heroes

Como puedes ver en la gráfica de las ganancias históricas de todos los juegos de Nintendo para móviles, creada por Sensor Tower con datos que no incluyen las tiendas de apps usadas en China, Fire Emblem Heroes es con diferencia su mayor éxito económico en esta plataforma.

De hecho, Fire Emblem Heroes ha ganado más que todos los demás juegos para móviles de Nintendo juntos. Si se toman las ganancias de todos esos juegos, como Mario Kart Tour y Super Mario Run, y se suman, se obtiene la respetable cifra de 883 millones de dólares. Es una buena cifra, pero no llega a los más de mil millones que ha generado el juego de rol táctico.

Las estadísticas de esta firma también demuestran que Fire Emblem Heroes es más popular en Japón que en cualquier otra parte del mundo, ya que ha generado 540,6 millones de dólares en el país, o el 54% de los ingresos. Le siguen los Estados Unidos con un 32,4% de los ingresos, y Canadá con un 3,2%.

La mayor parte de los ingresos del juego provienen de Google Play, con 583,7 millones de dólares, o el 58,3%. El otro 41,7% proviene de la App Store, que supone 417,3 millones de dólares del gasto de los jugadores. En fin, coméntanos… ¿te sorprendió que el juego más exitoso de Nintendo para móviles sea un título de nicho?