No fue hasta hace mucho que Nintendo había anunciado que incursionaría de lleno en el mundo de los videojuegos móviles. Este “objetivo” al parecer fue dejado de lado por la compañía nipona con el correr de los años.

No solo confirmaron hace un par de meses que no iban a hacer más juegos para móviles, sino que ahora podrían dejar de darle soporte a aquellos títulos que todavía pueden descargarse de forma gratuita desde Google Play Store y App Store.

Por medio de una publicación que se dio a conocer en la cuenta oficial de Twitter de Dr. Mario World, la compañía japonesa Nintendo informó que el juego quedará sin soporte este mismo año.

La fecha en la que se cerrarán las puertas de la versión móvil de Dr. Mario World ya se conoce de manera oficial. Según el tweet, el 31 de octubre de 2021 será el día en el que se podrá jugar por última vez.

End of service notice: The Dr. Mario World game's service will end on Oct. 31, 2021. Thank you very much to the players who have supported the game. For details, please check this link: https://t.co/fC5qnRnLFD

— Dr. Mario World (@Drmarioworld_EN) July 28, 2021