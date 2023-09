Nintendo anuncia el fin de Mario Kart Tour

Mario Kart Tour, el popular juego de carreras de Nintendo para dispositivos móviles, llegará a su fin tras cuatro años de actualizaciones. El anuncio, que fue compartido por el filtrador de información de datos OatmealDome en la red social X, indica que el juego ya no recibirá contenido nuevo después del 4 de octubre de 2023.

Lanzado en septiembre de 2019, Mario Kart Tour recibió un constante flujo de actualizaciones y eventos, que agregaron nuevos personajes, vehículos, pistas y modos de juego. Sin embargo, el legado de diversión y entretenimiento parece haber terminado. Los millones de usuarios del juego ya no tendrán nada nuevo que esperar.

[Mario Kart Tour]

Nintendo has announced that content updates will end after the Battle Tour (starting Oct 4).

All tours after the Battle Tour will consist of previously added content. pic.twitter.com/0Igg8H915k

— OatmealDome (@OatmealDome) September 11, 2023