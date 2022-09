¡Las fake news han vuelto a TikTok! Tras haberse dado a conocer la “noticia” de que Doja Cat les iba a regalar 3000 € a todas las personas que utilizasen un audio en específico en TikTok, suceso que obviamente fue falso, MrBeast es quien ahora aparece en escena.

Según los miles de vídeos que se han podido ver dentro de esta red social en los últimos días, el famoso YouTuber que acostumbra a regalar dinero, habría prometido entregarles 500 € a cada una de las personas que utilicen el audio Mr. Beast Song en TikTok.

Si has vuelto a caer y ya has subido un vídeo a TikTok utilizando este audio, lamentamos informarte que esto es totalmente falso. En otras palabras, MrBeast no le regalará ni un centavo a nadie.

MrBeast no regalará dinero en TikTok, ¡todo es una gran mentira!

Como de seguro ya debes saber, el 1 de septiembre se supo que Doja Cat nunca había prometido regalar dinero, por lo que dicha noticia terminó siendo falsa. Esto es lo mismo que ocurre los vídeos virales del audio de MrBeast que están dando vuelta en TikTok.

Si ingresamos en el perfil oficial de MrBeast en TikTok, podemos descubrir que no hay ningún vídeo que indique que este popular YouTuber regalará esta cantidad de dinero. Es más, en ninguna de sus redes sociales se ha hablado sobre el tema.

¿Has subido un vídeo a TikTok usando el audio de la canción de MrBeast? Si tu respuesta es “sí”, desde aquí te aconsejamos eliminar el vídeo de tu cuenta, pues aunque estés dentro del primer millón de personas que usaron el audio, no recibirás absolutamente nada.

Sin nada más que añadir al respecto, se espera que este tipo de vídeos sigan apareciendo en TikTok durante algunos meses más, ¿por qué? Por el simple motivo que con este método se logran viralizar audios, cuentas y obtener una mayor cantidad de seguidores.