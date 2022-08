Durante los últimos días, se han podido ver miles de vídeos en TikTok en donde aseguran que Doja Cat regalará 3000 € a todas las personas que usen un audio en concreto al momento de crear contenido.

A pesar de que han sido muchísimos los usuarios que se “han comido este bulo”, la realidad es que nada de esto es cierto. No hace falta realizar una extensa investigación para llegar al fondo de la cuestión, pues con tan solo ingresar en la cuenta oficial que tiene la cantante en TikTok, se puede observar que en ningún momento ha prometido regalar dinero.

Doja Cat no regalará dinero en TikTok, ¡no pierdas el tiempo!

Los usuarios que se han sumado a este viral, indican que la cantante Doja Cat regalará 3000 € a todos los usuarios de TikTok que utilicen el audio “Beach Waves Sounds”. Esto no tiene ningún tipo de sentido, pues dicho audio no ha sido subido por Doja Cat, ni tampoco hace referencia a ninguna de las canciones que ha lanzado la artista en cuestión.

Entonces, ¿por qué se ha hecho viral esta mentira? La respuesta a esa pregunta no la tenemos, aunque podemos decir que esto podría haberse viralizado por la gran suma de dinero que supuestamente regalaría la cantante.

Si has subido un vídeo a TikTok con este audio, y además estás esperando a que llegue el 1 de septiembre para recibir tu dinero, te recomendamos no hacerte ilusiones, pues no recibirás ni un solo centavo. Es más, lo mejor que puedes hacer es eliminar el vídeo de tu cuenta de TikTok, ya que estarás alimentando una noticia totalmente falsa.

Por último, pero no por eso menos importante, si quieres ganar algo de dinero en TikTok, lo mejor que puedes hacer es invitar amigos. Gracias a TikTok Bonus tendrás la posibilidad de hacerte con algunos euros o dólares.