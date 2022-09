Como bien habíamos adelantado hace ya varios días, Doja Cat no le iba a regalar 3000 € a nadie en TikTok. Llegado el 1 de septiembre, fecha en la que millones de personas pensaban que iban a recibir su dinero, se logró confirmar que todo esto era nada más ni nada menos que una enorme mentira.

Si aún estás esperando a que Doja Cat se contacte contigo, o bien que recibas un depósito “mágico” en tu cuenta de TikTok, te recomendamos olvidarte del tema, pues nunca verás ni un solo centavo.

¿Por qué había vídeos en TikTok que decían que Doja Cat iba a regalar 3000 €?

Al igual que otras tendencias que se han podido ver dentro de esta red social de vídeos, los usuarios de esta plataforma suelen bromear creando noticias totalmente falsas. Si te preguntas para qué producen este tipo de contenido, te podemos responder diciendo lo siguiente: “los usuarios dentro de TikTok quieren ganar seguidores, recibir visitas y hacerse virales. Para poder conseguirlo, suelen crear contenido totalmente falso”.

En otras palabras, el audio “Beach Waves Sounds” no era utilizado para recibir los supuestos 3000 € o dólares que iba a regalar Doja Cat, más bien se lo usaba para poder recibir visitas.

No busques explicaciones donde no las hay, ¡Doja Cat nunca ha prometido nada!

Si has imaginado todo lo que ibas a hacer con ese dinero, pues lamentamos informarte que has perdido el tiempo. Suponiendo que Doja Cat prometió entregar esa cantidad de € o dólares, nunca iba a poder cumplir dicha promesa, pues han sido más de 7 millones los usuarios que usaron el audio que se viralizó (no puede regalar billones de euros porque no los tiene).

Por otro lado, si te sumaste a este viral de TikTok para ganar más seguidores, o bien recibir muchas más visualizaciones, pues ¡bien por ti! Desde aquí te recomendamos realizar otras prácticas para conseguirlo, ya que de nada servirá que te hagas eco de noticias falsas.

Sin nada más que agregar sobre esto, pues quedará en el olvido, deberías dejar de prestarle atención a este tipo de contenido en TikTok, ¿por qué? Porque nadie te regalará dinero por usar un sonido.