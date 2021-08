Como ya sabes, este agosto va a salir la última actualización de la capa de personalización de Xiaomi, MIUI 13. Una de sus grandes novedades es la función de expansión de memoria RAM, que ya se está implementando en la ROM Global de Xiaomi.

Esto te va a permitir añadirle hasta 3 GB a la memoria de almacenamiento RAM de tu móvil. ¿No es increíble? ¡Te contamos qué móviles van a recibir esta actualización!

Gracias al famoso tipser Kacper Skrzypek, que también filtró las noticias sobre el alto rendimiento de la batería del nuevo MIUI, se sabe cuáles son los terminales Xiaomi que vas a poder ampliar en cuanto a RAM con la nueva actualización. ¿Ves el tuyo en la lista?

Aquí puedes ver el hilo entero en su Twitter, en el que explica cómo ha hecho este descubrimiento buscando entre las últimas líneas del código de MIUI 13:

Update: just managed to activate this menu on my phone. It isn't officially supported by any released Mi phone for now (requires 2 props to work). 1 GB is set for test by myself. pic.twitter.com/AfhTnTX3vA

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) April 28, 2021