Muy pocas son las personas que se preocupan por las actualizaciones de seguridad de Android pese a lo importantes que son. Estas actualizaciones se encargan de solucionar las brechas de seguridad encontradas recientemente en el sistema para evitar que tu móvil se infecte con los últimos malware que andan rondando por Internet.

De ahí a que las actualizaciones o parches de seguridad de Android deban llegar tu móvil mensualmente. Sin embargo, la triste realidad es que son muy pocos los móviles (para no decir ninguno) que realmente reciben una actualización de seguridad cada mes durante toda su vida útil. Los móviles Xiaomi, por ejemplo, son muy irregulares en este sentido.

Y es que, con la gran cantidad de modelos que Xiaomi debe actualizar, y las distintas regiones donde operan, es normal que tengan problemas para cumplir con los lapsos de las actualizaciones de seguridad de Android. Sin embargo, es posible saber cuánto tiempo tardará tu Xiaomi en recibir el próximo parche de seguridad si nos apegamos al cronograma de la marca china…

Actualizaciones de seguridad de Xiaomi: trimestral para MIUI y mensual para Android One

Actualmente, los únicos móviles de Xiaomi que reciben actualizaciones de seguridad cada mes son estos:

Mi A3, Mi A2 y Mi A2 Lite.

En cambio, Xiaomi lanza una actualización de seguridad cada cuatro meses para sus móviles con MIUI que cuenten con soporte oficial y pertenezcan a estas series:

Mi, Mi Note, Mi Play, Mi Lite y Mi Mix.

Redmi, Redmi Note, Redmi K y Redmi Go.

POCO F, X, C y M.

Es importante mencionar que Xiaomi puede seguir enviando actualizaciones de seguridad a móviles que ya no tienen soporte si tienen muchos usuarios que siguen usándolos.

Xiaomi no suele cumplir los plazos por estas razones

La mayoría de veces no recibirás las actualizaciones puntualmente en los intervalos de tiempo antes mencionados por estas razones:

Las actualizaciones tardan más en llegar a una región específica : normalmente llegan primero a China, luego a la ROM Global y por último a las ROMs de Europa, India y Rusia. Ojo, esto es lo que sucede generalmente, no siempre.

: normalmente llegan primero a China, luego a la ROM Global y por último a las ROMs de Europa, India y Rusia. Ojo, esto es lo que sucede generalmente, no siempre. Xiaomi siempre da prioridad con las actualizaciones a sus móviles más nuevos o más caros : sus buques insignia (los Mi 10, Mi 11, etc.) siempre se actualizarán primero que los de gama baja (Redmi 8, Redmi 9, etc.). Y cuanto más viejo se haga tu Xiaomi, más tardará en recibir las actualizaciones, pues va bajando en la lista de prioridad de la compañía.

: sus buques insignia (los Mi 10, Mi 11, etc.) siempre se actualizarán primero que los de gama baja (Redmi 8, Redmi 9, etc.). Y cuanto más viejo se haga tu Xiaomi, más tardará en recibir las actualizaciones, pues va bajando en la lista de prioridad de la compañía. Xiaomi retrasa intencionalmente las actualizaciones de seguridad para incluirlas en una actualización de sistema: de esa forma, cuando actualices la versión de Android o de MIUI de tu Xiaomi, al mismo tiempo actualizarás el parche de seguridad. Así no tendrás que actualizar tu móvil dos veces en un lapso corto de tiempo.

Como verás, es imposible decirte cada cuánto se actualizará tu Xiaomi pues es algo que varía mucho. De todas formas, en esta sección del sitio web oficial de Xiaomi puedes ver la fecha exacta en la que tu Xiaomi recibirá la actualización de seguridad (aunque solo aparece la de algunos modelos).

La actualización de seguridad llega más rápido a los Xiaomi con Android One que a los que usan MIUI, ¿por qué?

Antes de nada, hay que entender que las actualizaciones de seguridad de Android son desarrolladas por Google. Luego, cada fabricante se encarga de adaptarlas a sus dispositivos específicos. Estas actualizaciones vienen listas para ser usadas en un Android limpio (sin capas de personalización) como lo es Android One.

Esa es la razón por la que Xiaomi puede actualizar el parche de seguridad de los Mi A3, Mi A2 y Mi A2 Lite más rápido (en teoría). La mala noticia es que Xiaomi no fabricará más Android One, así que en el futuro ya no existirán Xiaomi que reciban la actualización de seguridad rápido. Habrá que conformarse con los Xiaomi con MIUI que tardan más en recibir los parches de seguridad (porque deben pasar por un proceso de adaptación).

En fin, de acuerdo a tu experiencia con Xiaomi, coméntanos… ¿cuánto tiempo suele tardar tu móvil en actualizar el parche de seguridad de Android?