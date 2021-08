El futuro que todos soñamos ha llegado. Xiaomi acaba de lanzar su primer perro robótico llamado CyberDog. La compañía lo describe como un robot cuadrúpedo inspirado en la biología que está impulsado por el superordenador Jetson Xavier NX de NVIDIA con un rendimiento de IA de 21 TOPS. Además, usa un velocísimo SSD de 128 GB.

Es bastante parecido al robot Spot de Boston Dynamics tanto en diseño como en funcionalidades. CyberDog puede seguirte, oírte, verte y hasta obedecer tus órdenes. ¿Hace lo mismo que un perro real? Básicamente sí, pero sin tener que entrenarlo. Sus funciones principales serían las de vigilancia y asistencia, aunque Xiaomi no reveló del todo de qué es capaz este CyberDog.

Así es CyberDog, un robot inspirado en los perros

En la parte frontal del CyberDog (lo que sería la cabeza de un perro) tiene varias cámaras, micrófonos y sensores que le dan una percepción espacial comparable a la del ojo humano. Específicamente, usa cámaras de inteligencia artificial, cámaras binoculares ultra angulares, sensores táctiles, 6 micrófonos, GPS y el módulo de cámara de profundidad RealSense D450 de Intel.

CyberDog también cuenta con mapeo SLAM y seguimiento automático (te puede seguir mientras caminas o corres). Es capaz de evitar obstáculos y de navegar a escala centimétrica. Además, no solo acude a tu llamado, sino que también obedece órdenes del tipo sentarse, seguirte, acostarse sobre su dorso, pararse con dos patas, saltar o rodar.

Igualmente, cuenta con reconocimiento facial para reconocer a su dueño y solo seguir las órdenes de él. Según Xiaomi, el robot es lo suficientemente ágil para hacer volteretas y puede desplazarse a una velocidad máxima de 11,52 km/h. Tiene una rotación máxima de 220 rpm y un torque máximo de 32 Nm. Y puede cargar hasta 3 kg.

En cuanto a extras, CyberDog tiene tres puertos USB-C y un puerto HDMI que pueden utilizarse para personalizar su hardware. La empresa sugiere que podrían añadirse al robot sensores LIDAR, cámaras panorámicas y luces de búsqueda.

Usa un sistema operativo de código libre

Una de las cosas más geniales del CyberDog es el software que utiliza que es de código libre. Así, Xiaomi está creando su propia comunidad de desarrolladores de robótica que podrán compartir los módulos de actividad y otros componentes que desarrollen. Si consigue el apoyo de la comunidad, será muy interesante ver todas las funciones que creará la gente para este robot.

Recordemos que su sistema operativo se ejecuta en un chipset NVIDIA Jetson Xavier NX, del que Xiaomi presume que tiene 21 TOPS de potencia de cálculo gracias a sus 384 núcleos CUDA, 48 Tensor Cores y dos motores de aceleración de aprendizaje profundo, combinados con una unidad SSD de 128 GB “de grado casi industrial”. En otras palabras, tiene la potencia suficiente para procesar tareas complejas.

Por cierto, vale la pena destacar que el CyberDog se puede controlar de 3 formas diferentes: por voz, con el mando (que se vende por separado) o con su aplicación para móviles que de momento solo es compatible con algunos teléfonos Xiaomi. También trae integrado el asistente XiaoAI (solo se puede usar en chino) para controlar los dispositivos inteligentes de tu casa usando el robot como mando.

Precio del CyberDog de Xiaomi y disponibilidad

Aunque no lo creas, el CyberDog no es un prototipo. Ya es un producto comercial para todo público que en China se pondrá a la venta por 9999 yuanes, que serían unos 1300 euros. No hay información sobre su lanzamiento internacional, así que nos quedaremos con las ganas de probarlo, de momento.

Teniendo en cuenta que su única competencia en el mercado es el Spot de Boston Dynamics que vale unos 64000 euros, este “económico” perro robótico de Xiaomi atraerá las miradas de muchísimas personas que ni siquiera están interesadas en esta tecnología. Veremos si realmente es un robot útil o solo un lujo para presumir.

Fuente | Blog oficial de Xiaomi