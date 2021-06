Xiaomi sigue trabajando en mejorar su capa de personalización para Android de cara a próximas actualizaciones. ¿Qué sabemos ahora sobre las próximas versiones de MIUI? Que Xiaomi ya trabaja en el modo “Alto rendimiento” para MIUI. Descubre de qué va esta nueva característica recién filtrada en las redes.

New "Performance mode" appeared in #MIUI (starting from beta 21.6.28). Unfortunately it works only in China ROM (not Global) and requires a special prop (so not all devices are supported). Enabled it for myself. pic.twitter.com/VaGSnxHdw9

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) June 29, 2021