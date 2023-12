El Redmi Note 11 cambiará mucho con la actualización a HyperOS

Aunque se haya quedado un poco atrás por los años que lleva a cuestas, el Redmi Note 11 sigue teniendo muchos usuarios a nivel mundial. Hoy, estos usuarios tienen buenas noticias, pues las filtraciones recientes sugieren que HyperOS llegará a estos móviles oficialmente pronto.

La nueva capa de personalización de Xiaomi basada en Android trae novedades en interfaz, rendimiento y estabilidad del sistema. Muy diferente a MIUI 14, HyperOS le dará un aspecto novedoso a la pantalla de inicio del móvil, junto a muchos beneficios que podrías haber pensado que no recibiría.

El Redmi Note 11 podrá actualizar a HyperOS basado en Android 13

Aunque en el lanzamiento de HyperOS para algunos móviles del mercado global se incluyeron solo dos modelos Redmi, esto no significa que el listado esté limitado. Xiaomi pretende llevar esta actualización del sistema operativo para diferentes dispositivos con su propio cronograma. El Redmi Note 11 no se quedará atrás, a pesar de no ser uno de los elegidos para la actualización más grande que será Android 14.

De cualquier forma, podrá tener su cambio de interfaz con HyperOS. Gracias a las filtraciones, se ha comprobado que Xiaomi ya se encuentra probando la actualización en dicho modelo tanto en su versión original como en la NFC. Estará destinado no solo al mercado chino, sino también al global. Para entender un poco la imagen con la revelación, hay que tener en cuenta que “spes” es el nombre clave del Redmi Note 11, mientras que “spesn” corresponde al Redmi Note 11 NFC. Mientras que cada firmware dispuesto en el apartado “version” es el destinado para HyperOS.

Saber que HyperOS ya se encuentra en fase de prueba para el Redmi Note 11 nos da a entender que falta poco para ver esta actualización en su versión estable. La información indica que llegaría oficialmente en el segundo trimestre del 2024, por lo que la espera no será muy larga.

Fuente | Xiaomiui