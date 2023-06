Xiaomi ha decidido saltarse la versión MIUI 14.5, pero no te preocupes, porque pronto podrás disfrutar de MIUI 15. Esta nueva actualización no solo tendrá un aspecto completamente renovado, sino que también traerá nuevas funciones sorprendentes. Lamentablemente, no todos los dispositivos podrán recibir esta actualización. Actualmente, Xiaomi sigue expandiendo MIUI 14 a más dispositivos, especialmente los de gama media.

MIUI 14 ha impresionado a los usuarios con mejoras internas, como un uso de memoria más eficiente, una gestión de recursos mejorada y mayor seguridad y privacidad. Ahora, MIUI 15 está enfocado en cambiar por completo el aspecto visual, desde la interfaz hasta los iconos y el centro de control. Pero mientras esperamos, el medio especializado Xiaomiui ha revelado que hay 24 móviles Xiaomi, Redmi y POCO que probablemente no recibirán MIUI 15.

¿Tienes uno de estos 24 móviles Xiaomi? Entonces no esperes MIUI 15

Si tienes un dispositivo de la Serie Redmi 11, Redmi Note 11, Xiaomi 11, POCO F3 o modelos más recientes, es muy probable que recibas MIUI 15. Para dispositivos más antiguos, el equipo de Xiaomiui ha creado dos listas que detallan cuáles podrían no recibir la actualización MIUI 15 y cuáles tienen riesgo de quedarse sin ella. Para la elaboración de la misma, se han considerado las políticas de actualización de Xiaomi.

Algunos de los móviles en esta lista, como Xiaomi Mi 10 Lite, Redmi 9 o POCO M3, ya llevan un tiempo en el mercado. Por eso, no es sorprendente que no sean elegibles para recibir la actualización a MIUI 15. Si tienes uno de ellos, no te sorprendas al enterarte de que no recibirán más actualizaciones. Aquí tienes la lista de los 24 móviles Xiaomi, Redmi y POCO que no recibirán MIUI 15:

Móviles Xiaomi

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10T Lite

Móviles Redmi

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Móviles POCO

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO X2

POCO X3 Pro

Aunque la situación puede parecer desalentadora, no pierdas la esperanza, ya que esta lista no está oficialmente confirmada. Aún pueden ocurrir cambios antes de noviembre, cuando la actualización se lanzará a los primeros dispositivos.

Fuente | Xiaomiui