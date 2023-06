Finalizando 2020 Xiaomi hizo un movimiento muy atípico entre las nuevas versiones de MIUI, su capa de personalización. En vez de saltar de una versión completa a otra (por ejemplo, de MIUI 12 a MIUI 13), la compañía decidió presentar una versión intermedia: MIUI 12.5.

La razón de ese movimiento obedecía a la necesidad de lanzar varias mejoras que estaban en el horno y no esperar tanto a la siguiente versión mayor. No obstante, la historia no se repitió con MIUI 13 y parece que tampoco sucederá más adelante. Así es, no podrás actualizar a MIUI 14.5, porque Xiaomi se saltará la versión intermedia.

Si estabas esperando recibir en tu móvil una versión intermedia de MIUI antes de saltar de MIUI 14 a MIUI 15, tenemos malas noticias: tal como pasó con MIUI 13.5, MIUI 14.5 no se hará realidad en ningún momento.

Hasta ahora Xiaomi no ha hecho ninguna mención a esta versión de mitad de temporada, tal como no lo hizo el año pasado con MIUI 13.5. Algunos usuarios han mostrado preocupación al respecto, pues temen que Xiaomi tarde demasiado en corregir ciertos errores, pero este pensamiento se erige sobre una falacia.

Xiaomi únicamente ha presentado una versión intermedia de MIUI con bombos y platillos: MIUI 12.5, a finales de 2020 en China y febrero de 2021 globalmente. Y a diferencia del pensamiento de muchos usuarios, MIUI 12.5 no se presentó solo para corregir errores, sino para añadir grandes novedades que estaban en el horno, pero no estuvieron listas para MIUI 12.

De resto, la compañía siempre ha dado grandes saltos entre versiones de MIUI, pasando de un número entero a otro. ¿Qué sucede entre esos cambios de versiones? Se introducen los principales cambios y novedades en la capa de personalización, así como una nueva versión de Android. Por supuesto, también se corrigen errores de versiones previas, pero eso no significa que los arreglos solo lleguen en ese momento.

Las correcciones de errores de MIUI 14 llegarán en actualizaciones menores, los grandes cambios esperarán a MIUI 15

Xiaomi siempre lanza pequeñas actualizaciones para MIUI que sirven para corregir ciertos errores u optimizar el rendimiento de su capa de personalización. Muchas veces estas terminan siendo una versión menor de MIUI (como MIUI 13.1, por ejemplo), otras ni siquiera llegan a eso. Aparte, Xiaomi no las anuncia por todo lo alto, sino que todo pasa en silencio porque no hay grandes cambios. Sin embargo, las correcciones de errores están ahí, llegan casi siempre a tiempo y no esperan un año completo por el siguiente gran salto.

Lo de MIUI 12.5 fue una excepción a la regla y solo se repetirá bajo un escenario similar. Pero así como MIUI 13.5 no fue necesaria, MIUI 14.5 tampoco lo es y tendrás que esperar directamente por MIUI 15. En ese momento llegarán todas las novedades que Xiaomi tiene planeadas para su capa de personalización y Android 14. ¿Cuál será la fecha? Probablemente a finales de 2023 en China e inicios de 2024 globalmente.