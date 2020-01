A solo un día de finalizar el CES 2020, es buen momento para hacer balance. Por un lado, Samsung presentó una cantidad enorme de nuevos dispositivos para volver nuestro hogar más inteligente. Mientras, por el otro, muchas marcas mostraron sus nuevos televisores, robots, avances tecnológicos en materia de salud, y más.

El CES es uno de los eventos más esperados de año para todos, sin embargo, en Androidphoria nos llama la atención la telefonía móvil, y los gadgets relacionados con esta. Por eso, hoy queremos hacer un resumen de los mejores smartphones presentados en esta feria.

Los 5 mejores móviles del CES 2020

El lanzamiento de móviles en esta edición fue escaso, y suponemos que se debe a que los estadounidenses tienen demasiada preferencia hacia Samsung y Apple. Gracias a ello, este mercado deja de ser atractivo para otros fabricantes. No obstante, aquí dejamos una recopilación con los mejores teléfonos presentados en la feria.

OnePlus Concept One, el móvil con cámaras que desaparecen

Sin duda alguna, esta lista tenía que abrir con el móvil más innovador del CES 2020, el Concept One. Con él, OnePlus presentó el primer prototipo de móvil con cámaras que desaparecen, gracias al uso de cristal electrocrómico.

Esta era una de las cosas que mencionamos en nuestro artículo sobre el futuro de las cámaras de móviles para 2020, pero no imaginamos que llegaría tan rápido. A través de pequeños pulsos eléctricos, el vidrio que cubre las cámaras posteriores del Concept One se volverá opaco o transparente según se necesite.

Pero no todo es cosmética, ya que gracias a esta tecnología el móvil de OnePlus contará de fábrica con un filtro de densidad neutra. Con ello, podremos tomar fotografías en condiciones de mucha iluminación, sin preocuparnos por el efecto “quemado” en la foto, o la distorsión cromática. OnePlus no venderá el Concept One, pero es un abreboca a lo que el fabricante prepara para este año.

Samsung Galaxy S10 Lite, un hermano no tan pequeño

Durante años se criticó a muchos fabricantes respecto a las versiones “Lite” de sus móviles insignias, en especial al Samsung. Sucedía que estos teléfonos venían con especificaciones muy reducidas respecto a sus hermanos mayores, y no compensaba el precio de venta.

Pero el Galaxy S10 Lite es un poco diferente. A pesar de ser una versión “Lite”, sus especificaciones son bastante impresionantes. Tiene un procesador Snapdragon 855, 6 u 8 GB de RAM y una batería de 4.500 mAh. Incluso posee características superiores a la de sus hermanos mayores en algunos apartados.

El S10 Lite se presenta como una opción tentadora, capaz de volverse un éxito en ventas en poco tiempo. No obstante, tiene algunas limitaciones que opacan su brillo, como un cuerpo menos cuidado que el del S10 estándar, o el hecho de que no tiene toma de auriculares.

Teracube One, con garantía global de cuatro años

Un móvil, cuánto menos, curioso. ¿Por qué decimos esto? Porque en cuanto a especificaciones no tiene nada resaltante, un SoC Mediatek Helio P60, 6GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, todas cosas muy vistas. Pero su brillo proviene de otro aspecto que lo vuelve extraordinario.

Primero, es un móvil de financiación colectiva, que proviene de un proyecto presentado en Kickstarter. Y segundo, cuenta con una fabulosa garantía de cuatro años, siempre que pagues los gastos de envío si está fuera de Estados Unidos. Esto, es el doble de tiempo que se ofrece en la Unión Europea. Pero hay más:

El fabricante promete que en esos cuatro años de soporte se recibirán actualizaciones tanto de seguridad como de Android.

Todas las reparaciones costarán 39 dólares , unos 35 euros al cambio. Incluso si es una reparación de pantalla.

El Teracube One es un soplo de aire fresco al consumismo desenfrenado. Si bien no tiene las mejores especificaciones, el hardware que incluye bien podría aguantar esos cuatro años si no somos tan exigentes. Esto se traduce en un menor impacto ambiental.

TCL 10 Pro, una apuesta al mercado americano

TCL es el fabricante detrás de marcas como BlackBerry, Palm y Alcatel, y gracias a ellas es que se ha logrado abrir un pequeño hueco en el mercado. Sin embargo, la compañía apuesta en este 2020 a salir de la sombra, y posicionarse a sí misma como una opción interesante.

Esta labor estará a cargo de los TCL 10, 10 Pro y 10 5G, tres móviles de los que no sabemos demasiado aún, pero que marcan la entrada oficial del fabricante al mercado. Sabemos que el TCL Pro equipará un Snapdragon serie 700, y contará con pantalla OLED con laterales curvos.

Además, contará con una configuración cuádruple de cámaras traseras, lideradas por un sensor de 64MP. La compañía reveló que costará menos de 450 euros, y que de momento será exclusivo del mercado americano. En el MWC de febrero conoceremos mucho más sobre este móvil, y sus hermanos.

Coolpad Legacy 5G, la red más veloz al alcance de todos

2019 marcó la llegada de la red 5G a los móviles, y 2020 será el año de su masificación. Todas las grandes operadoras del mundo ya trabajan en ofrecer esta nueva y veloz red de comunicación, y los fabricantes de móviles no se quedan atrás.

Coolpad apuesta por un móvil económico con compatibilidad 5G, algo poco visto hasta ahora. El Legacy 5G costará solo 360 dólares en el mercado americano, poco más de 320 euros al cambio. Realmente poco si se compara con lo exclusiva que hasta ahora ha sido esta característica.

El Legacy 5G tendrá una pantalla FHD+ de 6.53 pulgadas, una batería de 4000 mAh, y doble cámara trasera de 48 MP + 8 MP, así como una delantera de 16MP. Nada mal para un smartphone que apuesta a que todos tengan acceso al 5G en breve. El resto de especificaciones se presentarán en el transcurso del año.

Con esto finalizamos por hoy, y no queda más que preguntarte ¿te gustó alguno de estos móviles?