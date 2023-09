Motorola está bloqueando algunos de sus móviles en México por esto

El mercado de móviles por vendedores no autorizados es una problemática que existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es cierto que en los últimos años se ha ido multiplicando, generando pérdidas a las empresas. Por ello, no es raro que, cada cierto tiempo, algunas compañías de móviles tomen sus propias medidas para ir amortiguando este dilema.

Tal es el caso de Motorola, la cual se encuentra bloqueando algunos de sus móviles dentro del territorio mexicano. Al parecer, el mercado ilegal de sus móviles está siendo excesivo en este país, al punto en el que la empresa ha elegido actuar sin piedad desde hace algunos meses. Varios de sus modelos están siendo bloqueados hasta el punto de dejar al móvil inservible.

Motorola bloquea algunos de sus móviles en México gracias a la venta no autorizada

La movida de Motorola no es algo que la compañía no se ha tomado la molestia de informar. De hecho, desde su propia página de soporte han dejado una declaración que no deja lugar a dudas. Explican que todo se debe a los índices altos de dispositivos ilegales en México, en los que se han identificado móviles que no han sido certificados por las entidades regulatorias del país o incluso modelos que no estaban destinados para la venta en dicho territorio.

Así que Motorola está bloqueando todos los móviles que se estén vendiendo de forma ilegal en México y se hayan activado después del 27 de julio de 2023 (atento si, por ejemplo, has comprado en México modelos como el nuevo Moto G84 5G o el Edge 40 Neo). Esto se visualizará a modo de una notificación que aparecerá en dos ocasiones: luego de configurar por primera vez el dispositivo y a los 10 días de uso. Pasada esta fecha, se procederá a su bloqueo, el cual abarca prácticamente todas las funciones importantes.

Cuando hablamos de bloqueo, nos referimos a que para el usuario será imposible entrar a sus archivos, así como utilizar las funciones o aplicaciones del móvil. Se verá únicamente una pantalla de bloqueo, la cual solo permitirá realizar llamadas de emergencia. Esto no se extiende a los Motorola que se hayan comprado en el exterior. En dicho caso, tan solo recibirán una alerta de uso.

Para intentar paliar un poco los efectos que puede tener esta decisión, la empresa le ofrecerá un 30% de descuento en dispositivos a los usuarios afectados.

Fuente | 9to5Google